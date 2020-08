Ce laptop Alienware équipé d’une RTX 2070 est 300 euros moins cher

Acquise par le constructeur Dell, la marque Alienware propose des PC portables gamer réputés. Aujourd'hui, l'Alienware m15 2019, équipé d'une RTX 2070, passe de 1 699 à 1 399 euros sur Cdiscount.

Les PC portables pour le gaming sont naturellement plus transportables que les grosses tours, mais ils peuvent tout de même être lourds et épais. Alienware m15, Dell souhaite prouver que la puissance n’est pas incompatible avec une silhouette relativement fine et légère. Le modèle 2019 bénéficie actuellement d’une réduction de 300 euros sur son prix initial.

En bref

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Un SSD PCIe d’une capacité de 256 Go + stockage secondaire de 1 To

Une configuration i7 (8e gen) + RTX 2070 + 16 Go de RAM

Au lieu de 1 699 euros, le PC Alienware m5 est aujourd’hui disponible à 1 399 euros sur Cdiscount, soit une réduction de 300 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus👇

Avec ses lignes marquées et anguleuses et son clavier rétroéclairé, le PC portable Alienware m5 a le look d’un laptop pour gamers et gameuses standard. Pourtant, il dénote avec ses concurrents grâce à sa légèreté et sa finesse : il ne pèse que 2,2 kg pour une hauteur d’à peine 2 cm. On reconnaît ici la patte d’Alienware, qui ne lésine pourtant pas sur la performance. Son châssis englobe un écran IPS Full HD anti-éblouissement d’une diagonale de 15,6 pouces. Cette dalle propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui accordera une fluidité excellente et une bonne réactivité aux jeux.

À l’intérieur de la bête, on retrouvera un processeur Intel Core i7 8750H de 8e génération à six cœurs et cadencé à 2,2 GHz (boost jusqu’à 4,1 GHz), un GPU Nvidia GeForce RTX 2070 et 16 Go de mémoire vive. Cette configuration puissante comblera les gamers exigeants. Pour compléter l’affiche, un SSD M.2 de 256 Go est également de la partie, couplé à un stockage secondaire de 1 To sur un disque classique.

La connectique n’est pas en reste et est plutôt bien fournie avec 3 ports USB 3.1, un port Thunderbolt 3 avec port USB-C, un port HDMI, un port Mini DisplayPort, un port LAN et bien sûr une prise pour casque/microphone. L’Alienware m15 dispose également du Bluetooth 5.0 pour connecter des appareils en mode sans fil.

