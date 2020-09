Le très bon Asus ROG Zephyrus G14 chute sous les 1200 euros

Asus confirme sa place parmi les leaders du marché des pc portables gaming avec son excellent ROG Zephyrus G14. Habituellement proposé à 1699 euros avec un AMD Ryzen 7, il passe à 1199 euros sur la Fnac. Une occasion à ne pas louper.

En matière de laptops destinés au gaming, Asus figure en bonne place parmi les meilleurs constructeurs du marché. Avec sa gamme Zephyrus, le constructeur taïwanais propose des pc gamers puissants, tout en conservant un format compact. La preuve avec son ROG Zephyrus G14, avec AMD Ryzen 7 4800HS, qui voit son prix baisser en vente flash actuellement. Plus qu’un jour pour en profiter !

En bref

Un écran IPS Full HD de 14 pouces

Un format compact pour une belle puissance

AMD Ryzen 7 4800HS + GTX 1650 + 8 Go de RAM + SSD 512 Go

Au lieu de 1699 euros, le PC portable gaming Asus ROG Zephyrus G14 est affiché à 1199 euros à la Fnac.

Pour en savoir plus 👇

Le laptop orienté gaming Asus ROG Zephyrus G14 propose un design compact, un clavier rétroéclairé blanc sobre et un châssis argenté, qui lui confèrent une certaine élégance par rapport à d’autres PC portables gamer sur le marché. Cela s’explique par son corps aux allures d’ultraportable. Ses bordures noires fines encadrent une dalle IPS de 14 pouces avec une définition Full HD et des contrastes de très bonne qualité.

8 /10 Asus ROG Zephyrus G14 Fiche produit Voir le test 1 199 €

Son écran mat dispose par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui permet de profiter d’une expérience de jeu confortable et d’une très bonne fluidité d’affichage durant vos sessions. Côté puissance, cet Asus ROG Zephyrus G14 est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 4800HS à huit coeurs cadencé à 2,9 GHz (et boost jusqu’à 4,2 GHz), couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 et 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous n’éprouverez aucune difficulté à faire tourner une foule de jeux même gourmands, et avec des performances graphiques tout à fait satisfaisantes. Pour compléter le tout, ce laptop se dote d’un SSD de 512 Go pour assurer plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, et réduire considérablement les temps de chargement.

Si les PC portables dédiés au gaming savent démontrer toute leur puissance, ils pèchent forcément par une autonomie un peu faible. Le Zephyrus G14, bien qu’il soit également un ultraportable, n’y échappe pas. Ne comptez pas plus de 6 heures d’utilisation loin d’une prise, et seulement pour de la navigation web. Outre le chargeur de 180 W, il sera possible d’utiliser le port USB-C pour recharger le PC jusqu’à 65 W. Enfin, en ce qui concerne la connectique, ce laptop comporte 2 ports USB-A (3.2 Gen 1) et 2 ports USB-C (3.2 Gen 2) ainsi qu’un port HDMI et un port jack.

Retrouvez l'Asus ROG Zephyrus G14 à 1199 € sur fnac.com

Si vous souhaitez en voir davantage, n’hésitez pas à faire un tour sur notre test complet de l’Asus ROG Zephyrus G14.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’Asus ROG Zephyrus G14.

Notre guide d’achat

Pour découvrir d’autres modèles, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.