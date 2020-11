Ce PC portable équipé d’un i5 11e gen chute au bon prix de 620 euros

Vous recherchez un nouvel ordinateur portable avec un excellent rapport qualité/prix ? Nous avons la solution avec le Dell Inspiron 15 5000 équipé d'un processeur Intel Core i5 de onzième génération en ce moment remisé à 620 euros au lieu de 729 grâce à un code promo.

À l’approche du Black Friday, les premiers ordinateurs portables avec la onzième génération des processeurs Intel commencent d’ores et déjà à être en promotion. C’est actuellement le cas du Dell Inspiron 15 5000 qui bénéficie d’une réduction de plus de 100 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’écran bord à bord de 15 pouces

Le SSD NVMe ultra rapide de 256 Go

La puissance processeur Intel Core i5-1135G7

Au lieu de 729 euros, l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 5000 est aujourd’hui disponible en promotion à 620 euros grâce au code promo BLACK15 sur le site officiel du constructeur.

Le Dell Inspiron 15 5000 est un ordinateur portable milieu de gamme qui propose un design très élégant avec son coloris argenté façon métallique et son écran bord à bord. Ce dernier est d’ailleurs de bonne facture, il affiche une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels sur une diagonale de 15,6 pouces, avec un rétroéclairage par LED et un revêtement antireflet.

Le PC portable est propulsé par la onzième génération des processeurs Intel Core, avec un i5-1135G7 cadencé jusqu’à 4,2 GHz. Le tout est accompagné par 8 Go de RAM et un chipset Intel Iris Xe pour faire tourner la plupart des logiciels, mais oubliez les jeux trop gourmands sans une carte graphique dédiée à cette tâche.

On apprécie par ailleurs la rapidité de son SSD NVMe M.2 qui promet une fluidité exemplaire et une vitesse de transfert élevée. Il tourne sous une version Famille 64 bits de WIndows 10, laquelle se lancera en quelques secondes à l’allumage du Dell Inspiron 15 5000. On peut en revanche regretter son petit stockage de seulement 256 Go.

