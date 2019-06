Article sponsorisé par Gearbest

Que ce soit des smartphones, des trottinettes ou bien divers objets connectés, retrouvez notre sélection des meilleures offres GearBest, mises à jour deux fois par semaine. Que ce soit grâce à des coupons ou des ventes flash, nous trouvons pour vous les affaires les plus intéressantes du moment concernant de nombreuses marques, telles que Xiaomi, OnePlus, Honor ou encore DJI.



Si vous consultez régulièrement FrAndroid, vous n’êtes pas sans savoir que nous vous proposons régulièrement des bons plans sur GearBest. En effet, l’e-commerçant propose de très nombreux smartphones et accessoires à un très bon rapport qualité-prix sur des produits parfois non disponibles en France, mais pourtant très intéressants.

Si vous connaissez Gearbest, vous savez à quel point les promotions sont nombreuses et régulières. Tellement nombreuses, que l’on peut parfois passer à côté d’excellentes affaires. Voici notre sélection, mise à jour deux fois par semaine, des meilleures affaires qu’il est possible de réaliser dans le domaine high-tech sur Gearbest. Le site d’e-commerce propose également des évènements temporaires avec de belles remises sur certains articles. Il y en a trois actuellement : des promotions sur les meilleurs produits Xiaomi, des baisses de prix sur les produits les plus vendus du moment.

Les immanquables de la semaine

Les meilleurs bons plans smartphones

Le OnePlus 7 (version 8 + 256 Go) à 450 euros

Un peu éclipsé par le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7 est sans conteste l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année. D’accord, du point de vue du design, c’est une copie conforme du OnePlus 6T. Et son appareil photo est perfectible lorsque la lumière vient à manquer. Mais pour le reste c’est un monstre de puissance et son écran de 6,4 pouces est tout simplement irréprochable. Pour moins de 500 euros il est difficile de trouver mieux en ce moment.

Lancé en France au prix de 609 euros en version 8 + 256 Go (et 559 euros en 6 + 128 Go), le OnePlus 7 est vendu aujourd’hui sur Gearbest au prix imbattable de 450 euros. C’est simple vous ne trouverez pas un aussi bon prix ailleurs.

Le OnePlus 7 à 450 euros

Le OnePlus 7 Pro à 657 euros

Est-il vraiment nécessaire de vous présenter le OnePlus 7 Pro ? C’est le nouveau flagship de OnePlus de 2019, un smartphone haut de gamme équipé d’un très grand écran de 6,67 pouces AMOLED dont la particularité est de bénéficier d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À cela s’ajoute un design sans encoche ni trou étant donné que la caméra frontale est intégrée directement dans le téléphone et se lève à l’aide d’un petit système mécanique automatisé.

Le OnePlus 7 Pro bénéficie en sus d’une fiche technique particulièrement musclée (Snapdragon 855 associé à 6 ou 8 Go de RAM), d’une interface à la fois sobre et pratique et d’une partie photo convaincante à défaut d’être excellente.

Lancé il y a quelques jours en France, le OnePlus 7 Pro est désormais disponible sur Gearbest dans sa version internationale. Il est disponible au prix de 657 euros actuellement, et ce prix devrait continuer à descendre au fil des semaines.

Le OnePlus 7 Pro à 657 euros

Le Xiaomi Mi 9 SE à 239 euros

Il devient de plus en plus difficile de trouver un bon smartphone compact. Fort heureusement, le Xiaomi Mi 9 SE a fait une apparition remarquée : c’est un smartphone très complet, avec un écran de 5,97 pouces. Son design est agréable en main, et même s’il est petit, l’écran OLED du Xiaomi Mi 9 SE est excellent (chose rare dans cette gamme de prix). Comme son grand frère le Mi 9, il possède un triple capteur photo, avec ultra grand-angle et zoom x2, ce qui offre une belle polyvalence. Enfin, il embarque un Snapdragon 712 avec 6 Go de RAM, ce qui est un bon choix puisque ce smartphone est très performant pour son prix.

Proposé au prix de 369 euros sur le site officiel français de Xiaomi, le Mi 9 SE est affiché à 239,40 euros sur GearBest.

Le Xiaomi Mi 9 SE à 239,40 euros

Le Xiaomi Mi 9 à 329 euros

Le Xiaomi Mi 9 est probablement le flagship killer le plus impressionnant de ce début d’année. Sans être particulièrement original (écran à encoche et coque en verre arrondie), le Mi 9 dispose d’un design particulièrement soigné et de finitions irréprochables. Il est par ailleurs léger et dégage une impression de solidité très satisfaisante une fois en main. Le plus impressionnant avec ce Xiaomi Mi 9 reste sans conteste le fait que Xiaomi ne s’est posé aucune limite du côté des composants. On trouve donc une dalle AMOLED d’excellente qualité, un Snapdragon 855 qui surclasse les performances du Galaxy S10 et un appareil photo à triple capteur tout à fait honorable.

Le Xiaomi Mi 9 a été lancé il y a quelques semaines en France au tarif de 500 euros environ. Sur Gearbest, il dispose déjà d’une belle réduction puisque son prix est affiché à 329,40 euros dans sa version 6 + 64 Go.

Le Xiaomi Mi 9 à 329,40 euros

Le Xiaomi Redmi Note 7 à 153 euros (version 3 + 32 Go)

Le Redmi Note 7 est sans conteste le smartphone d’entrée de gamme au meilleur rapport qualité-prix de ce début d’année. Xiaomi est irréprochable sur ce produit : il est beau, performant (Snapdragon 660 associé ici à 4 Go de RAM) et dispose d’une autonomie digne de ce nom. Ajoutons à cela l’apparition (enfin !) d’un port USB Type-C et d’une interface riche et facile à prendre en main et on tient là un appareil presque parfait (si l’on excepte l’absence de support de la bande 4G des 700 MHz).

Récemment lancé en France, le Redmi Note 7 en version 3/32 Go est proposé au prix de 153 euros sur GearBest.

Le Xiaomi Redmi Note 7 (version 3/32 Go) à 153 euros

Le Redmi 7 à 85 euros (version 2 + 16 Go)

Xiaomi a lancé il y a quelques jours son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Redmi 7. Sans surprise, c’est déjà l’un des meilleurs rapports qualité-prix de ce début d’année. Pour moins de 130 euros, Xiaomi propose un smartphone doté d’un grand écran à encoche de 6,26 pouces, d’une puce de milieu de gamme (un Snapdragon 636) et d’un design plutôt réussi en dépit de bordures assez épaisses.

Son plus grand atout est sans aucun doute son excellente autonomie. L’appareil est en effet équipé d’une batterie de 4000 mAh qui lui permet de tenir un peu plus de deux jours sans avoir besoin d’être rechargé.

Lancé en France au milieu du mois d’avril au prix officiel de 170 euros, le Redmi 7 voit déjà son prix baisser sur Gearbest pour atteindre les 85,50 euros, dans la version (internationale) 2 + 16 Go. Attention à bien prendre une carte SD pour avoir de la place à côté. La version 3 + 32 Go est quant à elle disponible au prix de 153,12 euros.

Le Redmi 7 (version 2 + 16 Go) à 85,50 euros

Le Redmi 7 (version 3 + 32 Go) à 153,12 euros

Le OnePlus 6T (version 8 +128 Go) à 432 euros

Le OnePlus 6T n’est plus un flagship killer, c’est un téléphone haut de gamme tout court. Pour un prix toujours aussi contenu, il propose une expérience vraiment complète. En commençant par l’écran, puisque OnePlus reste fidèle à la technologie OLED et propose un bel écran de 6,41 pouces découpé d’une petite encoche en forme de goutte. Mais le gros point fort de ce OnePlus 6T, c’est sa fluidité constante, grâce à une excellente interface, OxygenOS, ainsi que le fameux couple Snapdragon 845 et 6 Go de RAM.

Le OnePlus 6T est aujourd’hui disponible en vente flash sur GearBest. Dans sa version 128 Go de stockage, il est proposé au prix de 432 euros. C’est son prix le plus bas vu actuellement chez le marchand chinois.

Le OnePlus 6T 128 Go à 432 euros

Le Huawei P30 à 648 euros

Le Huawei P30, petit frère du P30 Pro, fait parti des meilleurs smartphones de l’année 2019. Pourquoi ? Car il concentre les meilleurs atouts du P30 Pro, dans un format plus compact et agréable en main. Parmi ces atouts, on retrouve un excellent écran OLED de 6,1 pouces, un processeur Kirin 980 avec 6 Go de RAM et un triple capteur photo parmi les meilleurs du marché. Sur cette partie photo, on retrouve la possibilité de prendre des photos en ultra grand-angle, de faire un zoom optique x3 et de capturer d’excellentes photos de nuit.

Sorti au mois de mars au prix conseillé de 799 euros, il est possible de trouver le Huawei P30 en vente flash sur GearBest à 648 euros.

Le Huawei P30 à 648 euros

Le Honor 10 Lite à 180 euros

Les design premium ne sont pas l’exclusivité des téléphones haut de gamme. C’est en tout cas ce que prouve le Honor 10 Lite, l’un des derniers smartphones milieu de gamme de la marque. Il dispose d’un bel écran IPS LCD de 6,21 pouces, d’un design fin et arrondi et arbore le fameux dos brillant des téléphones Honor. Côté performances, le Kirin 710 avec 3 Go de RAM est largement suffisant pour la grande majorité des tâches. Pour la photo, le double capteur arrière est capable de prendre de très beaux clichés lorsque les conditions sont bonnes.

Lancé au prix conseillé de 229 euros, le Honor 10 Lite 64 Go est proposé aux prix de 180 euros sur GearBest.

Le Honor 10 Lite 64 Go à 180 euros

Le Honor 8X à 189 euros

La concurrence est rude sur le marché du milieu de gamme, mais le Honor 8X a su s’en démarquer avec brio. Et la première chose qui saute aux yeux, c’est son design : il est très qualitatif, et l’écran recouvre une très grande partie de la face avant. Du côté des performances, le Honor 8X est équipé du Kirin 710, un processeur milieu de gamme d’HiSilicon, offrant une expérience très fluide au quotidien, même pour les jeux vidéo. Ce téléphone est également capable de prendre de très belles photos lorsque les conditions lumineuses sont bonnes.

Le Honor 8X voit encore son prix descendre aujourd’hui sur Gearbest. Vendu en France aux alentours de 250 euros, il se trouve en vente flash au tarif de 189 euros.

Le Honor 8X (version 4 + 64 Go) à 189 euros

Le Xiaomi Redmi Go à 46 euros

De toute cette sélection de produit, le Redmi Go est de loin le smartphone le plus modeste. Il est petit (écran de 5 pouces), son design est un peu daté (son écran est au ratio 16:9) et ses performances sont limitées par un Snapdragon 425 associé à 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Enfin – c’est une bonne nouvelle – il tourne sous Android Go, une version allégée d’Android.

Ce n’est clairement pas pour son design ou ses performances que vous allez être intéressé par le Redmi Go. Non, c’est évidemment son prix qui nous intéresse ici. À 46,80 euros c’est un smartphone d’appoint parfait en attendant de trouver mieux.

Le Xiaomi Redmi Go à 46,80 euros sur Gearbest

Le Nokia 3.1 Plus à 126 euros

Envie de goûter aux joies d’Android Pie dans sa version pure avec un petit budget ? Le Nokia 3.1 Plus est peut-être le smartphone qu’il vous faut. Il participe au programme Android One, qui assure des mises à jour régulières et une interface pure telle que Google l’a pensée. Nokia oblige, ce smartphone dispose d’une très bonne qualité de fabrication et d’un design sobre et efficace. Il arbore un écran IPS LCD de 6 pouces au format 18:9 et un double capteur photo arrière capable de prendre de beaux portraits. Enfin, ce smartphone brille par son endurance : sa batterie de 3500 mAh lui permet de tenir deux jours entiers.

Ce Nokia 3.1 Plus est un smartphone au très bon rapport qualité-prix, puisqu’il est proposé au prix de 126 euros sur GearBest.

Le Nokia 3.1 Plus à 126 euros

Les meilleurs bons plans trottinettes électriques

La trottinette électrique Ninebot Segway ES1 à 396 euros

Impossible de passer à côté de cette nouvelle tendance de la mobilité urbaine : la trottinette électrique est un moyen de locomotion rapide et pratique. La Ninebot Segway ES1 en est un très bon exemple, elle propose une vitesse maximum de 20 km/h ainsi qu’une autonomie de 25 kilomètres. Largement suffisant pour un aller-retour pour son lieu de travail. D’autant plus qu’elle est pliable, et peut donc facilement être transportée dans un ascenseur ou le métro.

Cette trottinette électrique est aujourd’hui au prix de 396 euros sur Gearbest. Avec une réception prévue sous moins de 5 jours.

La trottinette électrique Ninebot Segway ES1 à 396 euros sur Gearbest

La trottinette électrique Xiaomi M365 Scooter à 360 euros avec le code GBM365399 (livraison rapide)

C’est LA trottinette électrique que l’on voit partout actuellement. Et pour cause, c’est celle qui bénéficie du meilleur rapport qualité-prix. Avec sa vitesse de pointe de 25 km/h, ses 30 km d’autonomie et son système de freinage E-ABS, c’est le produit parfait pour qui désire acheter ce genre de trottinette. Alors, certes, elle pèse 18 kg, mais il est possible de la plier pour qu’elle prenne moins de place. Une parfaite remplaçante de vélo quand le temps est clément (notez qu’elle est partiellement étanche, avec sa norme IP 54).

La trottinette électrique Xiaomi M365 Scooter est actuellement au prix de 360 euros sur Gearbest avec le code GBM365399. Détail important, les livraisons sont effectuées depuis un entrepôt situé en Europe, ce qui signifie qu’elle sera livrée quelques jours après son achat.

La trottinette électrique Xiaomi M365 Scooter à 360 euros sur Gearbest

GBM365399

La trottinette électrique Alfawise M1 Folding à 297 euros

Il n’y a pas que Xiaomi et Segway dans le petit monde des trottinettes électriques. Des marques tierces comme Alfawise proposent également leurs propres produits dignes de votre attention. La trottinette Alfawise M1 Folding (une marque distribuée exclusivement sur Gearbest) dispose en effet de caractéristiques très intéressantes : autonomie annoncée de 30 km, vitesse de pointe de 25 km/h et freinage E-ABS.



Cette très bonne alternative aux trottinettes Xiaomi et Segway est aujourd’hui de retour sur Gearbest au prix de 297 euros.

La trottinette électrique Alfawise M1 Folding à 297 euros

La monoroue Ninebot One Z10 à 1620 euros

C’est la rolls des roues électriques, la Ninebot One Z10. Une roue électrique aux performances impressionnante qu’il est pour l’instant impossible de trouver en France sans passer par des sites d’importations. Avec une vitesse de pointe de 45 mh/h, une autonomie de 30 à 40 km et la possibilité de faire du tout-terrain avec. Une véritable référence du genre que l’on conseille à ceux qui ont déjà un peu d’expérience avec les roues électriques.

La Ninebot One Z10 est rarement mise en vente sur les sites d’import. Elle est aujourd’hui disponible au prix de 1620 euros.

La Ninebot One Z10 à 1620 euros

Les meilleurs bons plans accessoires

Les écouteurs intra-auriculaires AKG des smartphones Samsung à 2 euros

Ces écouteurs sont bien connus des possesseurs de smartphones Samsung, car ils sont systématiquement présents dans la boîte des smartphones de la gamme Galaxy S (S8, S9 et S10). Ils sont à mi-chemin entre des écouteurs intra-auriculaires et des modèles plus classiques, offrant un bon confort une fois installés dans l’oreille. Ils intègrent également une petite télécommande de contrôle de la musique et un micro pour les utiliser comme kit mains libres.

Ces écouteurs filaires AKG sont proposés à 1,92 euro seulement sur GearBest. Parfait pour dépanner.

Les écouteurs intra-auriculaires AKG à 1,92 euro

Le chargeur sans fil rapide Xiaomi de 20 Watts à 19 euros

Xiaomi a assez peu communiqué sur le sujet, mais son Xiaomi Mi 9 dispose d’une technologie de recharge sans fil propriétaire très rapide, capable de supporter jusqu’à 20 Watts. Et il n’existe qu’un seul chargeur capable de délivrer cette puissance pour l’instant, celui-ci, actuellement vendu sur Gearbest. Il s’agit d’un pad blanc assez épais dont la particularité est de posséder un ventilateur afin de le refroidir. Notez que les 20 Watts de puissance ne s’appliquent qu’au Xiaomi Mi 9, les autres smartphones compatibles avec la recharge sans-fil ne bénéficieront « que » d’une recharge de 10 Watts.



Ce chargeur très rapide n’est pas encore disponible en France sur le site de Xiaomi. Il vient de faire son apparition sur Gearbest au prix de 19,91 euros.

Le chargeur sans fil rapide Xiaomi de 20 Watts à 19,91 euros

Le chargeur officiel Huawei Supercharge à 12 euros

Si vous recherchez un deuxième chargeur pour votre smartphone Huawei, ce chargeur supercharge est ce qu’il vous faut. C’est un chargeur officiel de Huawei, il dispose donc de la technologie Supercharge (jusqu’à 22,5 Watts de puissance) et est accompagné d’un câble USB Type-C, lui aussi officiel.

Ce chargeur officiel est aujourd’hui disponible dans la boutique de Gearbest au prix de 12 euros.

Le chargeur officiel Huawei Supercharge à 12 euros sur Gearbest

Le chargeur Qi Wireless Quick Charge 2.0 à 7,85 euros

Les chargeurs sans-fil des grandes marques vous semblent toujours vendus trop chers ? La solution se trouve peut-être du côté de ce chargeur sans-fil noname qui fait exactement ce qu’il indique. Il est donc capable de charger un smartphone compatible avec une puissance maximum de 10 Watts et supporte le téléphone de façon verticale. Que lui demander de plus ?

Un bon prix peut-être ? C’est le cas aujourd’hui avec cette petite promotion GearBest puisque ce chargeur sans fil passe au prix de 7,85 euros.

Le chargeur QI Wireless à 7,85 euros sur Gearbest

Le stylo à bille encre gel Xiaomi Mijia à 3,60 euros

Il n’y a aucun domaine dans lequel Xiaomi n’est pas présent. Si la marque chinoise fait des smartphones, elle produit également des brosses à dents, des montres mécaniques, des purificateurs d’air mais aussi… des stylos. Et pour l’utiliser régulièrement à la rédaction, nous pouvons vous assurer que c’est un excellent stylo à encre gel, avec une glisse parfaite et un design très sobre.

Ce joli stylo à bille est justement en promotion sur Gearbest au prix de 3,60 euros. De quoi parfaitement compléter sa commande d’un nouveau smartphone Xiaomi.

Le stylo Xiaomi Mijia à 3,60 euros

La carte microSD 32 Go à 3,87 euros

Que ce soit pour un smartphone ou une Nintendo Switch, cette carte mémoire Alfawise d’une capacité de 32 Go (de type UHS 1) peut étendre à moindre coût la capacité de stockage de vos appareils. Si votre smartphone possède déjà une bonne capacité d’espace de stockage, une carte 32 Go est parfaite pour étendre légèrement la mémoire de son téléphone ou de sa Nintendo Switch. À titre d’exemple, Super Mario Odyssey ne pèse que 5,2 Go.

La carte microSD Alfawise de 32 Go est disponible au prix de 3,87 euros seulement, le temps d’une vente flash.

La carte microSD Alfawise 32 Go à 3,87 euros

Batterie externe Xiaomi 10 000 mAh à 25 euros

Cette batterie externe Xiaomi est l’outil parfait des voyageurs. Elle permet de recharger votre téléphone directement sur celle-ci, sans passer par une prise de courant. Avec sa capacité de 10 000 mAh, il faudra plusieurs charges complètes de smartphones avant de l’épuiser. Cette batterie externe dispose de deux ports USB et si elle n’est pas compatible Quick Charge, elle affiche tout de même une puissance de 14,4 Watts au maximum. Pas mal pour un petit accessoire de 215 grammes.

Comptez un peu plus de 25 euros pour cette batterie Xiaomi 10 000 mAh, capable de sauver la vie de vos téléphones lors de vos longs voyages.

La batterie Xiaomi 10 000 mAh à 25 euros sur GearBest

Une console de jeu portable FC280 avec 400 jeux rétro à 16 euros

Un écran de 3 pouces, un design de gameboy qui ne dit pas son nom et 400 jeux rétro dans la ROM, voilà ce que propose cette petite console noname chinoise. Elle dispose d’une batterie de 600 mAh et d’une autonomie de 7 heures environ, se charge via un port USB et ne pèse que 232 grammes. Que lui demander de plus ? Un prix sous la barre des 15 euros ?

C’est bien le cas aujourd’hui sur Gearbest, puisque cette petite console est vendue 16 euros.

La FC280 à 16 euros sur GearBest

Les meilleurs bons plans objets connectés

L’aspirateur-robot Roborock S50 à 350 euros (expédition depuis l’Allemagne)

Pour avoir pu tester pendant quelques semaines le Roborock S50, nous avons déjà pu vous dire tout le bien que nous pensons de cet excellent aspirateur-robot. Non seulement c’est, de base, un très bon aspirateur avec une aspiration puissance et une belle autonomie. Mais ce que l’on apprécie le plus provient de ses fonctionnalités de cartographie intelligente et surtout de son excellente application. Celle-ci permet de définir des zones précises de nettoyage, des zones interdites, voire de contrôler directement l’aspirateur à distance.

Le Roborock S50 se trouve généralement en France aux alentours de 450 euros environ. Aujourd’hui, le temps d’une vente flash, il est disponible sur Gearbest au prix de 350 euros environ. Un prix rarement atteint ces derniers mois. D’autant plus qu’il vous sera livré entre 3 et 5 jours seulement, car l’envoi se fait de l’Allemagne.

Le Roborock S50 à 350 euros sur Gearbest

Le Roborock S6 à 539 euros

Le nouvel aspirateur robot de Roborock n’est officiellement pas encore disponible en France, mais il vient déjà de faire son apparition sur Gearbest. Il n’introduit pas de grosse révolution par rapport au Roborock S5, mais se contente d’améliorer la formule : aspiration toujours plus efficace, moins de bruit et surtout une application mobile toujours aussi pratique, précise et bourrée d’options.

Si l’appareil est excellent de base, la vraie force du Roborock S6 provient de son rapport qualité-prix. Pour faire simple, il est aussi bon que des aspirateurs-robots vendus généralement plus de 600 ou 700 euros. Pour son lancement sur Gearbest, il est aujourd’hui vendu 539 euros.

Le Roborock S6 à 539 euros

GB-APRBS6

Les écouteurs sans fil Redmi AirDots de Xiaomi à 24 euros

Redmi, la sous-marque de Xiaomi, se lance à son tour dans les écouteurs sans fil : les AirDots à la fois très complets et accessibles. Ils sont livrés avec un étui de rechargement qui permet, au total, de bénéficier d’une autonomie d’environ 12 heures. L’unique différence avec les Xiaomi AirDots semble se trouver au niveau des contrôles : ces Redmi AirDots disposent d’un bouton cliquable, et non d’une surface tactile. Ils restent compatibles avec le Google Assistant.

Autre point fort de ces Redmi AirDots : le prix. En effet, dans leur robe noire, ils sont actuellement proposés au prix de 24,30 euros sur GearBest.

Les Redmi AirDots à 24,30 euros

Le Xiaomi Mi Notebook Pro (15,6 pouces) à 819 euros et le Xiaomi Mi Notebook Air (version Core i7) à 873 euros

Malgré ses un an et demi d’âge, le Xiaomi Mi Notebook Pro, ici dans sa version 2017, reste encore l’un des meilleurs rapports qualité-prix quand on s’intéresse aux laptops sous Windows 10. Son design est sobre et robuste à la fois et il dispose d’une fiche technique solide : un Intel Core i5-8250U, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et une carte graphique GeForce MX150. De quoi faire tourner de façon fluide n’importe quelle application bureautique et même quelques jeux (Overwatch ou HearthStone) sans aucun problème.

Gearbest propose également une deuxième version du Xiaomi Mi Notebook, la version Air. Elle est plus petite (son écran fait 13,3 pouces) et il s’agit de la version équipée d’un Core i7 de huitième génération, toujours avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD.

Attention toutefois, il s’agit ici d’une version chinoise. Cela signifie qu’il faut prendre le temps de le passer en français (nos confrères de Numerama ont écrit un excellent tutoriel à cette adresse) et que le clavier est en QWERTY. Là encore, il suffit d’acheter des stickers pour contourner le problème.

Le Xiaomi Mi Notebook Pro se trouve aujourd’hui au prix de 819 euros, tandis que la version Air est affichée au tarif de 873 euros.

Le Xiaomi Mi Notebook Pro à 819 euros

Le Xiaomi Mi Notebook Air à 873 euros

Le PC portable Xiaomi Mi Ruby 2019 à 720 euros

Xiaomi a très discrètement renouvelé sa gamme de PC portable l’année dernière. Le Xiaomi Mi Ruby fait partie des nouveautés. Dans la lignée des Mi Notebook, il s’agit d’un PC portable à la fiche technique bien garnie et doté d’un prix serré. On y trouve en effet un processeur de dernière génération (Core i5 -8250), 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Attention toutefois, le PC dispose d’un clavier QWERTY et Windows 10 est de base en anglais. Des obstacles qui ne sont pas vraiment insurmontables.

Gearbest vient de recevoir un nouveau stock de Xiaomi Mi Ruby 2019. Ce dernier est disponible actuellement en vente flash au prix de 720 euros.

Le PC portable Xiaomi Mi Ruby 2019 à 720 euros

Le Kit de démarrage pour la carte Arduino UNO R3 à 20 euros

Les cartes Arduino sont des cartes de circuit programmable physique (des microcontrôleurs) que l’on peut programmer à l’aide d’un petit logiciel. L’intérêt ? Essentiellement s’initier à la programmation sur une machine physique mais aussi être capable d’automatiser quelques tâches à la maison en les programmant soi-même.

Ce kit de démarrage comprend justement, en plus de la carte de base, des composants, des LED, des boutons ou encore une télécommande ainsi qu’un tutoriel pour apprendre à programmer la carte. Vendu habituellement aux alentours de 35 euros, ce kit de démarrage est aujourd’hui vendu 20 euros sur Gearbest.

Le Kit de Démarrage pour la carte Arduino UNO R3 à 20 euros

Le Honor Band 4 à 28 euros

C’est la dernière itération du bracelet connecté d’Honor. Les différences avec le modèle précédent sont peu nombreuses, mais suffisantes pour justifier le petit écart de prix. Par exemple, l’écran du Honor Band 4 est un peu plus grand, et surtout il passe à la couleur. La navigation et l’interface sont significativement améliorées, et ce bracelet voit enfin l’arrivée d’une puce NFC.

Le Honor Band 4 est disponible en vente flash à 28,80 euros sur Gearbest, soit une dizaine d’euros de plus que le modèle précédent.

Le Honor Band 4 à 28,80 euros sur GearBest

Le Xiaomi Mi Smart Band 4 à 45 euros

Xiaomi continue de faire évoluer ses Mi Band. Cette quatrième version reprend globalement le même design et les mêmes fonctionnalités que son grand frère, à ceci près que l’écran OLED est désormais en couleur. Un détail, peut-être mais qui lui confère un indéniable effet wahou qui le fait monter en gamme.

Alors que le Mi Band 4 sera lancé en France la semaine prochaine, il est déjà disponible sur Gearbest. Comptez 45 euros dans sa version internationale.

Le Mi Band 4 à 45 euros sur GearBest

Xiaomi Mi Band 3 à 22,50 euros

Il est difficile de trouver un bracelet connecté plus complet que le Xiaomi Mi Band 3 à ce prix. Il dispose d’un large ensemble de fonctionnalités, aussi bien pour le suivi de son activité sportive (distance parcourue, suivi de sommeil…) que pour le suivi des notifications. Celles-ci s’affichent sur le petit écran du Mi Band 3, accompagnées d’une vibration. Avec son poids très léger et une autonomie de deux semaines, il fera même facilement oublier sa présence sur votre poignet.

Le Xiaomi Mi Band 3 est l’une des références des bracelets connectés à petit prix, et il devient encore plus intéressant lorsqu’il est en promotion. Vous pouvez le trouver au prix de 22,50 euros sur Gearbest.

Le Xiaomi Mi Band 3 à 22,50 euros sur GearBest

Le Honor Band 3 à 18 euros

Le Honor Band 3 est un bracelet connecté léger et discret, fonctionnant très bien comme une extension de smartphone. Connecté en Bluetooth à celui-ci, ce bracelet peut afficher vos notifications, sans avoir besoin de sortir le téléphone de sa poche. Le Honor Band 3 peut également recueillir des données sur les activités sportives effectuées, et vous permettre de les visualiser sur l’application Huawei Health. Avec environ 3 semaines d’autonomie, on oublierait même sa présence au poignet.

En profitant d’une vente flash, le prix du Honor Band 3 descend à 18,10 euros seulement sur GearBest.

Le Honor Band 3 à 18,10 euros sur GearBest

Pourquoi acheter sur Gearbest ?

Les produits commandés sur GearBest sont garantis 12 mois, avec une livraison vers la France souvent comprise entre deux semaines et un mois. Pour encore plus de sécurité, il est conseillé de commander en utilisant PayPal, qui offre encore d’autres garanties de sécurités aux acheteurs (perte du colis, frais de retour plus faciles à gérer, etc.). Du côté de la livraison, GearBest expédie principalement de ses entrepôts chinois, mais dispose également d’entrepôts en France et en Europe, permettant de diminuer les délais de livraison. Concernant les emballages, c’est du solide, comme le montre GearBest dans cette vidéo.

En plus de permettre de réaliser des économies, faire ses achats sur GearBest permet également d’acquérir des produits réservés aux marchés asiatiques, et donc introuvables en France. C’est le cas de Xiaomi par exemple qui propose, en Asie, toute une gamme dédiée à la maison connectée. GearBest est d’ailleurs plus qu’un simple exportateur puisque le site commercialise une marque exclusive, Aflawise, qui propose une large sélection d’articles à des prix très attractifs.