Si vous souhaitez acquérir l’un des smartphones les plus puissants du marché sans casser votre tirelire, le Xiaomi Mi 9 équipé de la dernière puce de Qualcomm est sans aucun doute le meilleur choix à faire. Commercialisé à partir de 499 euros sur le Mi Store, le fleuron chinois est aujourd’hui remisé à 329 euros sur Gearbest, soit une économie de 170 euros sur son prix d’origine.

Écran Super AMOLED, triple capteur photo et Snapdragon 855, le Xiaomi Mi 9 a tous les arguments de son côté, même celui du prix. Aujourd’hui, on trouve la version 4/64 Go du flagship à 329 euros grâce à une vente flash sur Gearbest. Tout simplement le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Premier représentant du Snapdragon 855 en France, le Xiaomi Mi 9 peut se vanter de proposer des performances qui vont au-delà des espérances grâce à la dernière puce de Qualcomm. Accompagnée par 6 Go de mémoire vive, cette configuration permet tout simplement de jouer aux jeux les plus gourmands du Play Store — sans jamais hoqueter — en plus de profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10. Le contenu multimédia est d’ailleurs magnifié par son écran Super AMOLED de 6,39 pouces, qui est logiquement de très bonne facture puisque ce dernier est directement fabriqué dans les usines de Samsung.

Dans sa volonté de se rapprocher le plus possible d’une expérience premium, le fleuron chinois tient également à faire comme les plus grands du marché en proposant un module multiple capteur pour sa partie photo. Avec une configuration 48 + 16 + 12 mégapixels, il parvient alors à capturer des clichés d’une très bonne qualité pour cette gamme de prix (malgré quelques soucis en basse lumière), tout en apportant une polyvalence très appréciée (mode ultra grand-angle, zoom x2 sans perte, etc.).

Enfin, si son autonomie n’est pas extraordinaire avec sa batterie de 3 300 mAh, le Mi 9 tiendra aisément pendant toute une journée. Si besoin, vous pouvez toujours compter sur son système de charge rapide très efficace, qui lui permet notamment de récupérer près de 50% en 30 minutes à peine. Il est également compatible avec la charge sans fil jusqu’à 20 W, mais le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. Il est vendu séparément pour une vingtaine d’euros environ.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé du Xiaomi Mi 9.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

La puissance du Snapdragon 855

L’écran Super AMOLED fabriqué par Samsung

L’efficacité et la polyvalence de son appareil photo

Tout simplement le meilleur rapport qualité/prix du marché

Par le biais d’une vente flash, la version 64 Go du Xiaomi Mi 9 est aujourd’hui disponible à 329 euros sur Gearbest, contre 499 euros sur le Mi Store.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 (64 Go) à 329 euros

Si vous êtes prêts à mettre quelques euros de plus pour obtenir une plus grande capacité de stockage, notez que le modèle avec 128 Go est proposé à 374 euros, toujours sur Gearbest.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 (128 Go) à 374 euros

Notez que le smartphone chinois est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises, dont les B20 et B28.