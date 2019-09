Article sponsorisé par SFR

L’iPhone 11 d’Apple fait clairement partie des mobiles les plus attendus de l’année. Disponible en précommande chez SFR, il peut être obtenu à un tarif très avantageux, notamment avec le forfait 60 Go de la marque au carré rouge. On vous explique tout.

Nouvelle rentrée, et nouvelles ambitions chez Apple qui a organisé sa très rituelle Keynote en ce mois de septembre ! L’occasion de découvrir pas moins de trois nouveaux smartphones, tous d’ores et déjà prêts à s’installer sur le marché de la téléphonie. Place est faite aux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, tous disponibles en précommandes depuis le 13 septembre, c’est l’iPhone 11 qui nous intéresse ici particulièrement. Modèle le plus abordable du catalogue d’Apple s’invite chez SFR avec une réduction de plus de 100 euros par rapport au prix public.

L’iPhone 11 en détail

Le nouveau modèle du constructeur californien s’équipe d’un écran LCD de 6,1 pouces (828 x 1792 pixels) surmonté comme de coutume d’une encoche où s’intègre le système de reconnaissance faciale Face ID. Comme chaque année, l’iPhone en profite pour se montrer plus véloce, et embarque une puce A13 Bionic annoncée plus puissante que jamais, tandis que l’autonomie promet d’être améliorée. Le fabricant a aussi montré de nouvelles ambitions en matière de photographie, et le module composé de deux capteurs de 12 mégapixels avec stabilisation, ultra grand-angle, ou encore enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde.

L’iPhone 11, se décline cette année en 6 coloris dont un jaune, un rouge ou encore un vert qui ne sont pas sans rappeler les notes acidulées de l’iPhone 5C d’il y a quelques années. Il se présente au tarif de 789 euros dans sa version nue et pour le modèle 64 Go chez SFR au lieu de 809 euros chez Apple. Ceux qui souhaiteront un espace de stockage plus étendu pourront opter pour le modèle 128 Go, vendu au tarif de 829 euros (au lieu de 859 euros), voire même pour le modèle 256 Go qui se négocie contre 959 euros (au lieu de 979 euros). Par défaut, SFR propose donc un rabais de 30 euros sur tous les modèles. C’est toutefois en changeant de forfait mobile que vous ferez des économies substantielles sur votre nouveau terminal.

Le forfait 60 Go de SFR en détail

Le forfait 60 Go de SFR couvre les besoins du plus grand nombre grâce à une confortable enveloppe data disponible en France et à l’étranger. Alors que les appels et les SMS sont bien évidemment illimités en France, ils le sont aussi en Europe et dans les DOM, ce qui rend ce forfait attrayant pour ceux qui se déplacent régulièrement. Il est aussi apprécié de ceux qui ont une grande consommation de contenus multimédias, les 60 Go permettant de naviguer confortablement tout au long de la journée, de regarder séries et films ou même de jouer en réseau.

Il bénéficie donc de 60 Go en 4G+ valable en France et dans les DOM. Cette enveloppe de données est à la fois utilisable en France et en Europe pour un total de 51 destinations, dont la Suisse et Andorre. Les appels et SMS illimités sont eux aussi valables en Europe et dans les DOM (Guadeloupe, Guyane française, La Désirade, Marie Galante, Martinique, Mayotte, Réunion, St Barthelemy, St Martin, St Pierre et Miquelon, Saintes).

Enfin, ce forfait offre quatre avantages smartphones supplémentaires : un téléphone à prix préférentiel dès maintenant, la possibilité de changer de smartphone au meilleur prix quand bon vous semble, le prêt gratuit d’un téléphone en cas de panne, casse, vol ou perte, et enfin 1 Go d’internet mobile offert en plus. Le forfait SFR 60 Go est proposé au tarif de 30 euros par mois pour les 12 premiers mois, puis de 45 euros par mois pour les 12 mois suivants.

Presque 100 euros de réduction sur l’iPhone 11

Pour l’iPhone 11 en version 64 Go, associé à son forfait 60 Go, SFR demande 379 euros à la commande, dont l’opérateur rembourse 100 euros sur facture ultérieurement, faisant revenir le tarif à 279 euros. Il faut ensuite ajouter les 24 mensualités de 8 euros, soit 192 euros, ce qui permet d’obtenir le terminal au prix de 471 euros. C’est donc 318 euros de moins que pour le prix du mobile nu. Le modèle de 128 Go, selon les mêmes modalités, est accessible dès 521 euros, soit 308 euros de moins qu’au tarif nu. Enfin, la version 256 Go de l’iPhone 11 se négocie contre 621 euros, soit 338 euros de moins qu’en l’achetant sans forfait et en une seule fois.

En considérant que le forfait 60 Go coûte 10 euros de plus par mois avec un renouvellement de mobile, soit 240 euros sur 24 mois, l’iPhone 11 (64 Go) revient globalement à 711 euros au lieu de 809 euros, l’iPhone 11 (128 Go) à 761 euros au lieu de 859 euros, et l’iPhone 11 (256 Go) à 861 euros au lieu de 979 euros. Tous les surcoûts pris en compte, vous économisez donc presque 100 euros avec SFR, 98 très précisément. De plus, vous n’avez qu’à débourser une fraction congrue du prix de smartphone dans un premier temps, ce qui rend mécaniquement le smartphone plus accessible.

On récapitule

L’iPhone 11 64 Go accessible dès 279 euros (après ODR)

Un forfait 60 Go avec Appels/SMS/MMS illimités en France et en Europe

Presque 100 de réduction une fois tous les coûts étalés pris en compte

