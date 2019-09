Avoir un smartphone haut de gamme à « petit prix » est possible si l’on regarde les flagships de l’année dernière. Par exemple, le Huawei Mate 20 Pro est disponible pour seulement 499 euros chez Rue du Commerce à l’occasion d’une vente flash.

Pour profiter d’un smartphone avec des caractéristiques et la qualité d’un haut de gamme, il faut souvent se préparer à dépenser beaucoup d’argent. L’une des techniques pour réduire la facture est d’opter pour un produit de l’année dernière. Ça tombe bien, le Huawei Mate 20 Pro est disponible pour seulement 499 euros chez Rue du Commerce dans le cadre d’une vente flash alors que son prix de lancement était de 999 euros. Une réduction qui ne tombe par hasard puisque le Mate 30 Pro devrait voir le jour d’ici quelques semaines.

Son design est plus que réussi, son dos en verre avec son triple capteur photo qui ne dépasse que subtilement, son écran presque borderless — avec une encoche cependant — en font un appareil toujours parfaitement dans l’air du temps. Le style du module photo se retrouvant sur les tout récents iPhone 11 et à priori les futurs Pixel 4.

Le Mate 20 Pro propose un écran OLED de 6,39 pouces avec une définition QHD+ qui est tout bonnement exceptionnel. Il frôle la perfection, à condition d’ajuster un peu le rendu des couleurs dans les paramètres du smartphone. Celles-ci sont un peu froides au premier abord. Passé ce détail, on ne peut qu’être séduit. Dalle OLED oblige, les contrastes sont excellents et la dalle est très lumineuse, vous pourrez donc l’utilisez sous le soleil sans problème.

À l’intérieur, le smartphone est propulsé par un Soc Kirin 980 — qui est encore l’un des SoC les plus puissants du marché — couplé à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et une batterie de 4 200 mAh. Avec cette configuration, le smartphone sera d’une fluidité exemplaire et ses performances seront bien au-dessus de la moyenne des appareils à 500 euros !

Enfin son gros point fort est la photo. Avec son triple capteur composé d’un classique de 40 mégapixels (MP), un ultra grand-angle de 20 MP et enfin un téléphoto 3x de 8 MP. Les photos prises avec ce Mate 20 Pro seront bonnes dans presque toutes les circonstances, mais quelques petits défaut subissent. Pour la caméra avant, le capteur 24 MP fait lui aussi des clichés proches de la perfection.

Pour connaitre notre avis complet sur ce smartphone et en savoir plus, retrouvez notre test complet du Huawei Mate 20 Pro.

Pourquoi recommande-t-on ce Huawei Mate 20 Pro ?

Un design réussi

Un écran sublime

Des performances de haute volée

Le Huawei Mate 20 Pro est disponible à 499 euros chez Rue du Commerce jusqu’au jeudi 19 septembre à 23 h 59 ou dans la limite des stocks disponibles.

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro pour 499 euros chez Rue du Commerce