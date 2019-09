Ne vous laissez pas avoir par son petit gabarit, le Samsung Galaxy S10e est un smartphone premium qui allie compacité et hautes performances. Il est aujourd’hui disponible en pack avec la toute nouvelle Nintendo Switch Lite à 599 euros sur Cdiscount via 100 euros d’ODR.

Commercialisé à 759 euros lors de sa sortie en France, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible en pack avec la Nintendo Switch Lite à 599 euros sur Cdiscount via 100 euros d’ODR.

Cette version « Essential » du fleuron haut de gamme coréen possède une particularité importante : son petit gabarit. Avec son écran borderless de 5,8 pouces utilisant la technologie Dynamic AMOLED, le Galaxy S10e propose une dalle d’une excellente qualité d’une part, mais surtout un petit format plus qu’agréable en main d’autre part. Si la bulle gêne, elle s’oublie très vite grâce à des fonds d’écran adaptés.

En intégrant la même puce Exynos 9820 que ses aînés, le plus petit des smartphones coréens n’a d’ailleurs pas à rougir de ses performances. Cette configuration n’est certes pas au niveau d’un Snapdragon 855, mais elle est suffisamment puissante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide en tout point. De plus, l’interface One UI est un régal à utiliser au quotidien. Cette interface apporte réellement un souffle de fraîcheur par rapport à Samsung Experience qui avait pris — il faut le dire — un sacré coup de vieux. Dorénavant, c’est moderne, ergonomique, hautement personnalisable et surtout facilement accessible à une main.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

En ce qui concerne la photo, il n’est en revanche pas aussi talentueux, ni aussi polyvalent, que les Galaxy S10 et S10 Plus. Il fallait bien faire des sacrifices quelque part, mais son double capteur 12 + 16 mégapixels arrive tout de même à capturer des clichés détaillés et colorés, quel que soit le contexte. Un mode ultra grand-angle est également de la partie pour varier les prises de vue. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

Quant à la Nintendo Switch Lite, elle a la particularité de laisser de côté la dimension hybride pour ne se concentrer que sur l’expérience en mode portable. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur ou de décrocher les manettes aux extrémités. Cela lui permet d’être plus solide et plus légère sans les châssis sur les côtés qui accueillent normalement les Joy-Con, mais aussi plus compacte grâce son écran de 5,5 pouces (contre 6,2 pouces sur le modèle classique).

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Enfin, elle profite également de l’autonomie améliorée des nouveaux modèles de Switch de 2019, estimée à 6 heures selon votre utilisation. Une très bonne solution pour profiter de l’excellent catalogue de la Switch en déplacement. Notez que si vous possédez une Nintendo Switch, des fonctionnalités de cross-save sont prévues. Numerama eu l’occasion de la tester.

Tout savoir sur le pack

Disponible en plusieurs coloris, le Samsung Galaxy S10e est aujourd’hui disponible à 599 euros sur Cdiscount avec la Nintendo Switch Lite. Pour obtenir ce prix, il faut prendre en compte l’offre différée de remboursement mise en place par le constructeur jusqu’au 30 septembre 2019.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e (noir) à 599 euros

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e (vert) à 599 euros

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e (blanc) à 599 euros

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e (rouge) à 599 euros