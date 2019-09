Le Huawei P30 Pro partage beaucoup de caractéristiques avec son petit frère. Parmi les différences importantes, on retrouve un écran OLED plus grand (6,47 pouces) aux bords incurvés et une autonomie encore meilleure. C’est également sur la photo que ces deux appareils se différencient : le Huawei P30 Pro propose lui un zoom optique x5 et x10 en hybride, ainsi qu’un quatrième capteur Time of Flight pour parfaire les portraits.