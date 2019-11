Référence dans le monde des PC hybrides, la Microsoft Surface Pro 7 est proposée par Amazon avec une belle promo pour la Black Friday Week. Elle passe à 799 euros, soit 270 euros de réduction un mois après sa sortie.

Pour la Black Friday Week, les promotions fusent et les produits Microsoft n’y font pas abstraction. Le PC hybride Surface Pro 7 voit son prix être réduit de 270 euros, passant de 1069 à 799 euros chez Amazon dans sa version i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Une bonne affaire pour ceux qui hésitaient encore !

La Microsoft Surface Pro 7 en bref

Le PC hybride par excellence

Une connectique USB-C

Un très bon écran avec une résolution « 3K »

La Microsoft Surface Pro 7 est disponible pour 799 euros chez Amazon dans sa configuration Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne au lieu de 1069 euros.

Retrouvez la Microsoft Surface Pro 7 pour 799 euros chez Amazon

La Microsoft Surface Pro 7 en détail

Annoncée au début du mois d’octobre, la Microsoft Surface Pro 7 n’est pas une révolution de la gamme, mais confirme ses qualités. Dotée du processeur Intel Core de 10ème génération, elle offre de très bonnes performances pour gérer des logiciels comme Photoshop ou Lightroom. Elle embarque un très bel écran d’une définition de 12,3 pouces de 2736 x 1824 pixels.

L’un des gros changements par rapport à la génération précédente est l’arrivée d’un port USB-C pour plus de versatilité. À côté de celui-ci, la Surface Pro 7 intègre toujours son Surface Connect, port aimanté pour brancher un chargeur ou d’autres accessoires, un port USB-A et un port de carte SD (on fait tous coucou aux nouveaux MacBook).

Vendue ici sous forme d’une simple tablette, vous pourrez acheter par la suite un clavier pour la transformer en véritable ordinateur qui n’aura pas à rougir face à d’autres appareils. Contrairement à certaines tablettes d’ailleurs, la Surface Pro 7 embarque la version complète de Windows 10 pour profiter sans limitation des logiciels compatibles avec l’OS de Microsoft.

Retrouvez la Microsoft Surface Pro 7 pour 799 euros chez Amazon