Fnac propose une remise de 42 % sur la Surface Pro 7 et ses accessoires

La tablette hybride de Microsoft se met en pack pour un prix très intéressant à la Fnac. On y retrouve la Surface Pro 7 avec une souris, un clavier et un stylet pour 999 euros au lieu de 1 719 euros.

La Microsoft Surface Pro 7 est une tablette hybride qui, par définition, peut s’utiliser avec tout un panel d’accessoires. Elle est vendue seule à la base, mais fnac.com la propose aujourd’hui dans un pack incluant une souris Surface Mobile, un clavier Type Cover et un stylet Platine avec 42 % de réduction.

En bref

La souris, le clavier et le stylet sont inclus !

La configuration i5 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go

L’écran 12,3″ au format 2:3 avec une définition « 3K »

Au lieu de 1 719 euros, la Microsoft Surface Pro 7 vendue en pack avec sa panoplie d’accessoires est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros à la Fnac.

Notez que fnac.com propose de créditer 10 euros par tranche de 100 euros d’achat sur votre compte adhérent en saisissant le code « FNAC10 » lors du paiement. Le montant s’élève dans ce cas-ci à 90 euros offerts, à utiliser sous forme de bon d’achat sur le site internet.

Pour en savoir plus 👇

La Surface Pro 7 fait partie des dernières tablettes hybrides du constructeur américain. Son design est aussi sobre et élégant que les anciens modèles, avec toujours la présence de ces bordures très prononcées autour de l’écran. Cependant, on apprécie grandement son format 2:3 qui permet d’afficher plus d’information qu’un écran classique de 12,3 pouces. De plus, il affiche une définition « 3K » particulièrement agréable.

Par rapport à la Surface Pro 6, ce modèle a la particularité d’être équipé d’un Intel Core i5 de 10e génération. Cela promet un gain de puissance considérable par rapport à l’ancienne version qui accueillait seulement la 8e génération de ces processeurs. On retrouve également un SSD rapide et performant pour toujours plus de fluidité au quotidien, ici d’une capacité de 256 Go, ainsi que 8 Go de mémoire vive pour une expérience utilisateur agréable et sans accroc.

On note par ailleurs une mise à jour de la connectique avec l’apparition d’un port USB-C sur la Surface Pro 7. Les habituels ports USB A, carteSD et Surface Connect répondent évidemment à l’appel. Ce dernier permet évidemment de brancher le clavier Type Cover pour utiliser la tablette comme un véritable ordinateur. En ce qui concerne la souris Surface Mobile, elle se connecte en Bluetooth. Le stylet Platine est quant à lui très utile pour prendre des notes, dessiner ou même faire de la retouche photo.

Notez que cette tablette hybride tourne sous une version complète de Windows 10, donc avec la possibilité d’installer tous les logiciels que vous souhaitez, sans restriction et sans être limité à un store d’applications.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant la Microsoft Surface Pro 7.

