La Microsoft Surface Pro 7 n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui

Si vous recherchez une tablette pouvant, à l'aide d'accessoires, s'utiliser comme un PC portable sous Windows, la Microsoft Surface Pro 7 est faite pour vous. Le modèle avec un i5, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go est actuellement à son prix le plus bas sur Amazon : 799 euros.

La Microsoft Surface Pro 7 n’est pas la dernière tablette hybride en date de la firme de Redmond, mais elle reste encore très recommandable aujourd’hui. Ses performances sont suffisantes pour répondre à de nombreux besoins et la polyvalence d’utilisation est bien évidemment au rendez-vous. Elle représente surtout une porte d’entrée bien plus abordable que la Surface Pro 8, puisqu’on la trouve actuellement à son meilleur prix historique sur le site marchand de Jeff Bezos.

Ce qu’il faut retenir de la Surface Pro 7

Mise à jour possible vers Windows 11

La configuration i5 + 8 Go de RAM + SSD 256 Go

L’écran 12,3″ au format 2:3 avec une définition « 3K »

Au lieu de 1369 euros à son lancement, mais vendu au prix le plus bas ces 30 derniers jours à 899 euros, ce modèle de la Microsoft Surface Pro 7 est aujourd’hui disponible à un tarif encore plus réduit : seulement 799 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant la Microsoft Surface Pro 7. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette hybride avec une belle fiche technique

La Microsoft Surface Pro 7 propose un design aussi sobre et élégant que les anciens modèles, avec toujours la présence de ces bordures très prononcées autour de l’écran. Cependant, on apprécie grandement son format 2:3 qui permet d’afficher plus d’information qu’un écran classique de 12,3 pouces. De plus, il affiche une définition « 3K » particulièrement agréable.

Ce modèle datant de 2019 s’équipe d’un Intel Core i5 de 10e génération. C’est moins puissant que la onzième génération présente sur la nouvelle Surface Pro 8, mais cela promet tout de même une puissance plus élevée que l’ancienne version qui accueillait seulement la 8e génération de ces processeurs. On retrouve également un SSD rapide et performant pour toujours plus de fluidité au quotidien, ici d’une capacité de 256 Go, ainsi que 8 Go de mémoire vive pour une expérience utilisateur agréable et sans accroc.

Windows 11 disponible via une mise à jour

La connectique est très complète, avec la présence d’un port USB-C, deux ports USB A, un slot pour carte SD et le fameux Surface Connect. Ce dernier permet évidemment de brancher le clavier Type Cover pour utiliser la tablette comme un véritable ordinateur, mais il est vendu séparément. La tablette hybride est également compatible avec le stylet Platine de Microsoft pour prendre des notes, dessiner ou même faire de la retouche photo, mais il n’est pas non plus inclus.

Notez que cette tablette hybride tourne sous une version complète de Windows 10, donc avec la possibilité d’installer tous les logiciels que vous souhaitez, sans restriction et sans être limité à un store d’applications. La Surface Pro 7 est d’ailleurs éligible à la mise à niveau gratuite vers Windows 11 pour bénéficier de toutes les nouveautés de l’OS.

Quelle tablette choisir ?

Afin de découvrir ce que propose la concurrence et comparer les caractéristiques par rapport à la Surface Pro 7, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.