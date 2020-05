Notre top 3 des offres Microsoft Surface d’Amazon pour les French Days

Amazon casse les prix de plusieurs Surface de Microsoft pour les French Days, dont les très récents Surface Pro X et Surface Laptop 3. Quelles sont les offres les plus intéressantes ?

Ces dernières années, Microsoft a réussi à trouver la bonne recette pour sortir de cette image vieillissante l’associant toujours et encore au software et aux services. Les ingrédients ? Une excellente gamme de PC plus ou moins portable avec un esthétisme et des performances au rendez-vous. Aujourd’hui, la gamme est vaste et permet de répondre à différents besoins et budgets.

Pour les French Days, Amazon propose plusieurs remises sur les Microsoft Surface. Voici nos préférées :

Le Microsoft Surface Laptop 3 à 969 euros au lieu 1 149

Le Surface Laptop 3 est l’ordinateur portable vu par Microsoft. Il embarque toujours un écran au format 2:3 propre à la marque, mais avec cette fois-ci une définition de 2736 x 1824 pixels (contre 2 256 x 1 504 pour l’ancien modèle). Si son prédécesseur était propulsé par un processeur Intel de 8ème génération, ce nouveau modèle embarque quant à lui un i5 1035G (4 cœurs à 1,2 GHz) de la dixième génération du fondeur, épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette nouvelle configuration promet un gain de puissance non négligeable pour faire tourner plus fluidement les logiciels gourmands (type Photoshop, Adobe Premiere, etc.). Son trackpad, toujours aussi agréable à utiliser, est par ailleurs 20 % plus grand que sur le Surface Laptop 2.

En bref

La nouveau design métallique

Un processeur i5 de 10ème génération

La connectique accueille enfin de l’USB Type-C

On retrouve le Surface Laptop 3 13 pouces à partir de 969 euros dans sa version alcantara grise, un tissu très agréable pour des longues sessions d’utilisation.

Si vous préférez des finitions en métal plus classique avec une diagonale plus importante, la promotion sur version 15 pouces 256 Go avec un CPU AMD Ryzen 5 3550U est notre coup de cœur.

La Microsoft Surface Pro X 256 Go à 1 239 euros au lieu 1 469

La Surface Pro X est une tablette hybride très élégante. Il y a d’ailleurs comme un air de ressemblance avec le nouvel iPad Pro grâce aux bordures fines qui entourent l’écran tactile de 13 pouces. De plus, Microsoft conserve son format d’images 2:3 pour afficher plus d’informations qu’un écran de 13 pouces classique. Elle est également fine de 7,3 mm et légère avec son poids de 774 grammes, ce qui la rend facilement transportable.

Elle est propulsée par la puce Microsoft SQ1, un SoC personnalisé par Qualcomm avec une architecture ARM, comme les iPad ou n’importe quel smartphone, le tout épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’expérience utilisateur est globalement fluide, mais il faut savoir que la tablette hybride peut présenter des incompatibilités avec certains logiciels. Windows 10 permet d’exécuter des programmes Win32 sur des puces ARM grâce à l’émulation, mais le résultat est loin d’être convaincant. Elle propose cependant une expérience avec les applications natives ARM (Edge Chromonium, la suite Office, VLC, et plein d’autres).

En revanche, il n’y a pas que des inconvénients avec une puce ARM. L’avantage ? La Pro X possède une connectivité 4G LTE intégrée, vous n’avez donc pas besoin de partager la connexion de votre smartphone ou de chercher un point Wi-Fi disponible autour de vous. Un atout non négligeable qui permet à cette tablette d’être mobile dans tous les sens du terme. D’autant plus qu’elle est également très autonome avec une endurance annoncée à jusqu’à 13 heures d’utilisation.

En bref

Le grand écran au format 2:3

Un design élégant et tout en finesse

La compatibilité 4G+

Beaucoup plus productif qu’un iPad Pro pour des tâches web

La version 256 Go de la Surface Pro X s’affiche à 1 239 euros au lieu de 1 469 euros sur Amazon pour les French Days. Son clavier est disponible à moins de 140 euros et lui permettra d’être une très bonne alternative à un PC Portable pour des tâches de productivité web ou de bureautique en déplacement avec la compatibilité 4G native en prime.

Le Microsoft Surface Book 2 à 1 679 euros au lieu 2 269

Le Microsoft Surface Book 2 est le produit portable le plus haut de gamme de la famille Surface. Disponible en format 13,5 pouces et 15 pouces, il remplacera parfaitement votre ancien ordinateur portable ou de bureau. Le Surface Book 2 est d’ailleurs le premier appareil de la famille Surface a bénéficier d’un port USB Type-C.

Quand la Surface Pro s’oriente vers l’ultra-mobilité, cet appareil est plus orienté vers la puissance pour rentrer en concurrence directe avec le Macbook Pro. La configuration du Surface Book 2 permet aisément de faire tourner de nombreux jeux et son autonomie est estimée à 17 heures environ avec le clavier. C’est l’un des seuls produit aussi performant à être utilisable en mode tablette, son clavier étant en effet détachable. C’est un produit qui se veut très polyvalent et avec une très grande durée de vie.

Même si le Surface Book 3 a été annoncé, le Surface 2 reste une excellente solution pour ceux qui recherchent une machine puissante, portable et hybride à un prix plus abordable.

En bref

D’excellentes performances pour le gabarit

Une carte graphique dédiée Nvidia

Jusqu’à 17 heures d’autonomie !

La meilleure offre disponible sur le Surface Book 2 durant les French Days est sur une déclinaison de sa version 13,5 pouces. Cette derrière inclut directement un CPU Intel i7 (8e gen) épaulé par 8 Go de RAM et par une carte graphique dédiée Nvidia GTX 1050. Il ne dispose que de 256 Go de stockage SSD, mais n’oubliez pas son port USB C qui vous permettra de travailler sur un support de stockage externe très rapide, comme un SSD Samsung T5 facilement transportable ou même une carte SD avec son lecteur intégré.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.