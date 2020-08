Samsung The Serif : moins de 500 € pour ce TV QLED 4K atypique

L'atypique téléviseur Samsung The Serif avec sa dalle QLED 4K en 43 pouces est aujourd'hui à moitié prix à la Fnac. Il se négocie à moins de 500 euros au lieu de 999 habituellement, tout ça grâce à une remise immédiate couplée à une ODR.

Avec la gamme The Serif, Samsung a voulu, comme avec The Frame, casser les codes du téléviseur classique pour offrir un design sobre pouvant se fondre dans une pièce. On retrouve alors des TV plus contemporaines, mais qui ne se contentent pas d’être seulement de beaux objets. D’ailleurs, le Serif de 43 pouces est en promotion à la Fnac.

En bref

Un design audacieux

Une dalle QLED 4K de 43 pouces

Une Smart TV sous Tizen OS

Habituellement proposé à 999 euros, la TV Samsung The Serif 43″ est aujourd’hui disponible à 499 euros à la Fnac grâce à une ODR disponible jusqu’au 29 septembre prochain. Oui, c’est moitié prix !

Grâce à cette même ODR, toutes les TV The Frame 2020 de Samsung bénéficient aussi de 200 euros de réduction, soit les versions 43″, 50″, 55″ et 65″.

Vous pouvez d’ailleurs profiter de 200 euros de réduction supplémentaires si vous achetez simultanément une barre de son Samsung éligible, toujours avec la même ODR.

Pour en savoir plus 👇

The Serif tire son nom de son design tout particulier qui, de profil, ressemble à une sorte de « i » majuscule avec sa base et son haut évasés. On retrouve un appareil qui ne ressemble plus vraiment une télé, mais à un tableau, lui permettant de se fondre facilement dans une pièce. On pourra le poser sur un meuble ou bien lui installer les pieds fournis, qui apportent une touche de modernité.

Si le design peut prêter à débats, il n’y a pas lieu d’y en avoir sur l’écran : il est simplement excellent. On connait la qualité des dalles de Samsung, et celle-ci ne déroge pas à la règle. On profite alors d’un écran de 43 pouces QLED 4K à 60 Hz avec des couleurs magnifiques. Si l’on n’a pas le contraste d’un TV OLED, cette dalle de Samsung n’a pas à rougir de ses performances, loin de là.

Comme pour The Frame, le téléviseur The Serif peut afficher des photos ou des actualités lorsqu’il est en veille. Il peut même profiter d’une horloge dessinée par les designers du TV : Ronan et Erwan Bouroullec.

Le Serif tourne sous TizenOS, l’interface des Smart TV de Samsung. On pourra alors accéder rapidement à la plupart des services de streaming comme Netflix ou YouTube, par exemple. Ce TV est aussi compatible Google Assistant, on pourra alors lui demander de gérer nos objets connectés ou bien de changer de chaîne.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures TV à acheter en 2020.