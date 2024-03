Maintenir sa tranquillité d'esprit et contrôler votre interaction sociale sur les réseaux est un essentiel, pour ceci, il faut remercier la fonction de blocage, en particulier sur Snapchat ou les interactions non ou plus désirées peuvent vite devenir envahissante.

Sur Snapchat, vous avez des interactions non désirées, des messages d’inconnus ou des contacts avec qui vous ne souhaitez plus converser ? Heureusement, la fonction de blocage est votre meilleure alliée dans ce cas-ci. Mais il existe aussi d’autres fonctionnalités pour mieux gérer la confidentialité de son compte, et ainsi l’utiliser dans les meilleures conditions possibles.

Comment bloquer quelqu’un sur Snapchat ?

Que ce soit un contact de votre liste d’amis ou un message d’un parfait inconnu, il est possible de bloquer la personne en effectuant la manipulation suivante :

Ouvrez l’application Snapchat et accédez à la partie chat. Rester appuyé sur le nom d’utilisateur de la personne que vous souhaitez bloquer. Sélectionnez l’option Gérer l’amitié. Choisissez Bloquer dans le menu déroulant. Confirmez votre choix en sélectionnant Bloquer de nouveau dans la fenêtre contextuelle.

Pour une personne qui ne figure pas dans votre liste de contact, vous pouvez aussi effectuer la même manipulation en cherchant son nom dans la barre de recherche via l’icône de loupe. Pour débloquer la personne, il suffit de faire le chemin inverse en se rendant sur son profil et de sélectionner l’option Débloquer.

Peut-on savoir si on est bloqué par quelqu’un sur Snapchat ?

Snapchat n’envoie pas de notification pour signaler un blocage, ni même de message pour vous signifier que vous êtes bloqué en allant sur le profil de la personne concernée. Cependant, il peut y avoir des signes du blocage comme le fait de ne pas avoir accès aux stories de la personne, l’impossibilité de lui envoyer un snap ou un message et même l’impossibilité de la trouver dans la barre de recherche.

S’il s’avère que vous êtes effectivement bloqué, il y a des chances que ce soit pour une bonne raison. Aussi, nous vous invitons à respecter sa décision et d’éviter de trouver un autre moyen de la contacter. Rappelons que le harcèlement en ligne est puni par la loi, l’auteur peut encourir jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et jusqu’à 30 000 euros d’amende.

Comment ne pas recevoir de messages d’inconnu sur Snapchat ?

Si vous ne souhaitez pas que des personnes en dehors de vos amis sur Snapchat puissent vous envoyer des snaps, communiquer avec vous ou même tout simplement voir vos stories, il faut alors changer les paramètres de confidentialité de votre compte.

Dans l’application, appuyez sur votre icône de profil dans le coin supérieur gauche.

Appuyez sur l’icône d’engrenage pour afficher les paramètres.

Faites défiler jusqu’à la section Contrôle de confidentialité .

. Pour les envois de message, allez dans Me contacter et choisissez Mes amis pour permettre uniquement à vos amis de votre liste personnelle de vous contacter.

et choisissez pour permettre uniquement à vos amis de votre liste personnelle de vous contacter. Pour les stories, allez dans Voir mon histoire et choisissez Ami.e.s uniquement. Vous pouvez personnaliser qui parmi vos amis peut ou non voir vos histoires en sélectionnant Personnalisé.

Comment utiliser la fonction « Ne pas déranger » sur Snapchat ?

Si vous souhaitez conserver un contact dans votre liste d’ami, mais ne plus recevoir de notification de ses messages ou de ses stories :

Dans l’application, allez dans votre liste de contact et sélectionnez le contact correspondant en restant appuyé dessus. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez Réglage du chat et des notifications puis Réglages des notifications. Vous pouvez ensuite régler les notifications exclusives de ce contact en fonction de vos préférences.