Nos meilleurs conseils pour capturer des aurores boréales avec son smartphone

Les scientifiques prévoient que les particules éjectées par le Soleil atteindront l’atmosphère terrestre dans la nuit du 10 au 11 octobre… le ciel français pourrait se parer de magnifiques aurores boréales. Vous voulez les capturer avec votre smartphone ? C’est parti pour quelques tips super simples !

Une puissante éruption solaire, observée par les astronomes le 8 octobre 2024, promet un spectacle céleste exceptionnel. Les scientifiques prévoient que les particules éjectées par le Soleil atteindront l’atmosphère terrestre dans la nuit du 10 au 11 octobre, avec une intense tempête géomagnétique.

Voir des aurores boréales en France, ce n’est pas tous les jours qu’on peut en profiter ! Avec quelques astuces et le bon matos (votre smartphone, en l’occurrence), prendre de super photos de ce phénomène incroyable est tout à fait à votre portée. Vous allez voir, c’est un peu comme les feux d’artifice.

Les bases pour ne pas rater son coup

Première chose, stabilisez votre smartphone. Un trépied, c’est top, mais un rocher ou un banc feront aussi l’affaire pour éviter les photos floues.

Voici nos conseils pour prendre de belles photos sans un équipement de professionnel :

Collez vos coudes contre votre corps

Trouvez un muret ou tout autre support pour poser votre téléphone

Évitez d’être trop proches de vos voisins photographes

Achetez un petit trépied

Eh oui, même s’ils ne seront pas aussi efficaces que des grands et vrais trépieds, on peut trouver des mini-trépieds abordables et très pratiques qui feront l’affaire. Citons par exemple le célèbre GorillaPod de Joby ou le trépied Fotopro pour un peu moins de 30 euros qui ont la particularité d’être très flexibles et modulaires et d’intégrer directement l’adaptateur pour fixer le smartphone. Il est possible aussi d’acheter un trépied bien plus haut, pour passer au-dessus la foule comme les trépieds Amazon Basics de 127, 152, 157 ou 170 cm.

Ensuite, passez en mode manuel (ou pro) pour mieux contrôler l’exposition et gardez l’ISO au plus bas pour éviter le bruit sur votre photo. Et n’oubliez pas de régler la mise au point sur l’infini pour que tout soit bien net.

Des apps qui changent la donne

Pour les utilisateurs d’iPhone : NightCap Camera

Spécialement conçue pour les conditions de faible lumière, NightCap Camera est super pour les photos de nuit. Elle a même un mode spécial aurores boréales qui ajuste tout pour que les couleurs ressortent parfaitement.

Pour les utilisateurs d’Android : Camera FV-5

Avec Camera FV-5, vous avez le contrôle complet, comme avec un appareil photo pro. Vous pouvez tout régler : l’exposition, l’ISO, et même le temps d’exposition pour capter un maximum de lumière.

Ces apps sont géniales, mais soyons honnêtes, elles ne font pas de miracles. Les capteurs des smartphones ne sont pas aussi bons que ceux des vrais appareils photo, surtout dans le noir. Et parfois, les photos peuvent perdre en qualité à cause de la compression des images.

Mais avec un peu de pratique et de patience, vous pourriez bien capturer quelque chose d’extraordinaire. Donc, préparez-vous, ce soir pourrait bien être la nuit où vous prendrez votre meilleure photo. Bonne chance et bonnes prises !

