Comment photographier un feu d’artifice au smartphone

C'est la fête ! Et votre commune organise un feu d'artifice ? Vous avez peut-être envie de l'immortaliser avec un beau cliché. Voici quelques conseils pour apprendre comment bien photographier un feu d'artifice au smartphone.

Vous avez envie de réaliser de belles photos des feux d’artifice, mais vous n’êtes munis que d’un simple smartphone ? On vous prévient tout de suite : ce n’est pas la tâche la plus aisée. Ne vous laissez pas abattre cependant. Voici des conseils pour mettre toutes les chances de votre côté !

Avec un trépied et une bonne gestion des paramètres de prise de vue, il est possible d’obtenir des clichés de bonne qualité. Par ailleurs, n’hésitez pas à mettre toutes les chances de votre côté en regardant notre guide des meilleurs smartphones pour la photo. Or, ce n’est là qu’un début. Essayons de faire la liste des éléments importants à prendre en compte pour une photo réussie — en plus d’un peu de patience, de technique et surtout de persévérance.

Avant de déballer nos différents conseils, une petite explication toute bête est de mise : pourquoi est-il si compliqué de prendre une belle photo de feux d’artifice ? Tout simplement, car ces derniers ont lieu la nuit. Le capteur photo a ainsi besoin de plus de temps pour capturer la lumière, celle-ci étant plus rare. Pendant ce laps de temps, il suffit d’un tout petit mouvement pour que la photo devienne floue. Sans oublier le risque de vous retrouver avec un cliché trop sombre ou, au contraire, trop surexposé. Vous pouvez consulter notre dossier dédié au fonctionnement des capteurs photo de nos smartphones pour aller plus loin et vous renseignez sur les complexités du HDR et du mode nuit.

L’emplacement

Bien choisir l’endroit d’où vous prenez la photo est un élément primordial à prendre en compte. Enfonçons des portes ouvertes : il faut une vue bien dégagée, de la place pour installer le trépied (on va y venir) et être sûr que personne ne viendra s’installer devant. C’est tout bête, mais il n’est jamais mauvais de rappeler ces quelques précautions. Bon à savoir : plus vous êtes proche de l’action, plus l’APN captera de la lumière et meilleure sera la photo.

Inutile de préciser que plus vous êtes proche de l’action, plus il y aura du monde. Il sera alors difficile de trouver un coin calme pour éviter de faire trembler le smartphone.

Le mieux est d’être positionné avec le vent dans le dos et surtout d’être assez éloigné des autres sources lumineuses comme les lampadaires ou les enseignes de bars et restaurants. Bref, il faut s’y prendre à l’avance. N’hésitez pas à partir en repérage quelques heures avant le début du spectacle.

Une très bonne stabilité

Prendre en photo des feux d’artifice n’est déjà pas une mince affaire avec un appareil photo, alors imaginez le résultat avec un smartphone. C’est pourquoi l’utilisation d’un trépied est fortement recommandée. En effet, il faut que le téléphone soit le plus stable possible, et ne pensez pas être capable de garder vos mains immobiles le temps d’une photo. À moins d’être aussi figé qu’un roc, vous allez forcément bouger de quelques millimètres, même en retenant votre respiration.

Il est vrai qu’un trépied peut être assez embêtant à transporter, mais dans le cas qui nous intéresse ici, il est presque indispensable. Voici nos conseils pour prendre de belles photos sans un équipement de professionnel :

Collez vos coudes contre votre corps

Trouvez un muret ou tout autre support pour poser votre téléphone

Évitez d’être trop proches de vos voisins photographes

Achetez un petit trépied

Eh oui, même s’ils ne seront pas aussi efficaces que des grands et vrais trépieds, on peut trouver des mini-trépieds abordables et très pratiques qui feront l’affaire. Citons par exemple le célèbre GorillaPod de Joby ou le trépied Fotopro à une vingtaine d’euros qui ont la particularité d’être très flexibles et modulaires et d’intégrer directement l’adaptateur pour fixer le smartphone. Il est possible aussi d’acheter un trépied bien plus haut, pour passer au-dessus la foule comme les trépieds Amazon Basics de 127, 152, 157 ou 170 cm.

On pourra également conseiller un monopode, mais c’est un peu moins stable qu’un trépied classique.

Sinon, vous pouvez aussi vous tourner vers le meilleur stabilisateur gimbal pour votre besoin.

Les paramètres pour prendre une photo de feu d’artifice

Pour réaliser des photos nettes et lumineuses des feux d’artifice, il faut absolument gérer manuellement de nombreux réglages comme la durée d’exposition, la sensibilité des ISO, la mise au point et idéalement le support de l’enregistrement en RAW.

Pour mieux comprendre l’équilibre à trouver entre tous ces éléments, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir sur la notion de triangle d’exposition qui vous sera indispensable dans cet exercice.

Les erreurs à éviter

Pour réussir votre photo du feu d’artifice, on vous recommande de désactiver les choses suivantes :

Le flash

Le mode HDR

Le zoom

L’autofocus

Le flash est inutile tout comme le mode HDR et le fait de zoomer avant de prendre en photo va détruire la qualité de cette dernière, mais vous pourrez toujours la recadrer par la suite. Enfin, si certains profitent des premiers tirs pour réaliser la mise au point puis la bloquer, nous vous déconseillons une telle manœuvre : l’autofocus risque d’être dépassé et la photo sera floue.

Ce qu’il faut faire

Un tour dans le mode Pro de votre appareil photo va être nécessaire.

Il faut absolument régler le couple vitesse d’obturation (shutter speed) et la sensibilité des ISO. Vous pouvez commencer à régler les ISO entre 100 et 200 puis la durée d’exposition comprise entre 3 et 10 secondes si vous souhaitez avoir toute la trace et les gerbes. Du coup, il faudra appuyer sur le bouton déclencheur dès que la fusée partira. Il est évident que vous devrez rester immobile pendant le temps de pose (d’où l’utilité d’un trépied).

Si c’est trop lumineux, réduisez le temps d’exposition en conséquence tout en augmentant la sensibilité ISO — c’est un équilibre à trouver. En agissant de la sorte, vous ne capturerez sans doute pas la traînée laissée par le feu d’artifice dans son sillage.

Enfin, l’idéal est de réaliser les clichés au format RAW contrairement au format classique en JPEG. Tous les smartphones ne sont pas compatibles, mais le format RAW permet une plus grande latitude lors du processus de développement et retouche. Ce format enregistre beaucoup plus d’informations en provenance du capteur, avec peu ou pas de compression. Il est ensuite possible, avec des logiciels spécialisés comme Lightroom, de rattraper de nombreux réglages sans perte de qualité : balance des blancs, exposition, ombres, hautes lumières, etc. Pratique pour assombrir le ciel tout en faisant ressortir le feu d’artifice.

Si vous ne voyez pas vraiment ce que peut apporter la retouche photo, la vidéo ci-dessous est une bonne occasion pour le découvrir.

Par ailleurs, si vous ne disposez pas d’un excellent smartphone pour les photos, vous pouvez toujours essayer d’utiliser l’application Google Camera. Elle ne fera pas des miracles, mais elle vaut le détour.

Nos astuces pour réussir vos photos de feu d’artifice

Premièrement, faites en sorte de prendre un maximum de photos au début du spectacle, avant que la fumée se propage partout dans le ciel. Si votre téléphone propose un mode Nuit ou feux d’artifice, n’hésitez pas à l’utiliser : il a été créé par le constructeur pour ce genre d’occasion. Enfin, si vous utilisez un trépied, je vous conseille d’utiliser un retardateur pour lancer la prise de la photo. De cette façon, vous éviterez de faire trembler l’installation. Régler ainsi votre retardateur sur quelques secondes.

Si vous n’avez pas de trépied, vous aurez du mal à réaliser des photos nettes à cause du temps d’exposition plus long que la normale. Essayez donc d’augmenter le plus possible les ISO et de réduire sensiblement la durée d’exposition. La qualité de l’image en prendra un coup, mais vous pourrez peut-être réussir à réaliser quelques clichés potables. Vous pouvez aussi essayer d’activer le retardateur sur trois secondes ou moins si possible. En faisant ainsi, vous avez une chance d’éviter que le tremblement naturel de votre main aux moments de déclencher la prise de vue se ressente sur l’image. Vous risquez cependant de rater le cadrage du cliché. Pour y remédier, passer sur l’ultra grand-angle peut-être une bonne solution. Toutefois, quel que soit votre système D, nous ne pouvons nullement garantir la réussite de l’opération.

Enfin, si vous en avez marre, vous pouvez toujours filmer la scène avec la plus haute définition proposée par votre téléphone — 4K plus que conseillée. Vous pourrez par la suite extraire des photos de la vidéo qui seront peut-être aussi jolies que vos clichés durement capturés. C’est un peu du système D, mais cela peut se révéler efficace !

Un peu de créativité

Envie de tester quelque chose qui sort de l’ordinaire ? Essayez donc la technique de la carte noire (black card). Il s’agit de laisser ouvert le capteur de manière très longue (par exemple 30 secondes) afin d’avoir sur une même photo deux tirs de feux d’artifice successifs (un peu à la manière du light painting). Entre chaque tir, il faudra boucher l’objectif avec un objet comme un chapeau ou une carte noire, d’où le nom de la technique. N’hésitez pas à nous partager les photos que vous réaliserez lors des feux d’artifice !

