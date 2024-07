USB OTG : qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne ?

Qu'est-ce que la technologie USB OTG ? Malgré son nom très technique, ce concept est présent sur la grande majorité des smartphones et des tablettes. Utilisation de manettes, de micros externes, stockage OTG... Nous vous expliquons tout ce qu'il faut savoir sur l'USB On-The-Go (OTG).

Si vous vous êtes déjà promené dans les paramètres de votre appareil, il est possible que vous soyez tombé sur une option permettant de contrôler la vitesse de la souris ou du pavé tactile. Mais comment et pourquoi une telle option sur un smartphone ? C’est précisément la fonction de l’USB OTG, qui signifie On-The-Go.

L’USB OTG, qu’est-ce que c’est ?

Les smartphones d’aujourd’hui — sous Android — sont tous conçus avec un port micro USB ou USB Type-C. Leur fonction première est évidemment de recharger l’appareil ou de transférer des données vers/depuis un PC/Mac. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c’est qu’ils sont capables de bien plus grâce à l’OTG.

Effectivement, vous pouvez transformer votre smartphone ou votre tablette en véritable station d’accueil pour d’autres appareils connectés. Plus encore, vous avez également la possibilité de brancher des périphériques externes comme une clé USB ou un disque dur. En d’autres mots, il agit comme le port USB de votre ordinateur.

Quel est l’intérêt de cette technologie ?

Les accessoires USB

Pour le moment, vous avez certainement des difficultés à voir l’intérêt que cela peut vous apporter au quotidien. C’est vrai, pourquoi voudrait-on brancher une souris ou un clavier à notre téléphone ? Prenons un exemple concret. Il arrive que des journalistes utilisent leur téléphone pour enregistrer des témoignages, et il est rare que le micro intégré soit de bonne facture. Vous pouvez donc brancher un microphone USB plus puissant, et vous voilà muni d’un enregistreur professionnel, ou presque.

Toujours pas convaincu ? Changeons de registre. Vous êtes peut-être passionné jeux vidéo. Vous possédez probablement une manette, mais malheureusement, ce genre d’accessoire n’est utilisable que par le biais de ports USB… C’est là que l’USB OTG vient à votre rescousse. Vous pouvez vous immerger dans vos jeux mobiles préférés, comme s’il s’agissait d’une console classique. C’est d’ailleurs l’une des meilleures manières de profiter des jeux émulés.

Le stockage OTG

Pour les sceptiques, voici un dernier cas de figure. Auparavant, pour transférer les données de vote téléphone vers un disque dur externe, il fallait déplacer les données sur un ordinateur, pour ensuite les mettre sur le disque dur externe. L’USB OTG permet de négliger cette étape intermédiaire en reliant directement la source de stockage externe à votre téléphone, comme une clé USB, une carte SD ou un disque dur portable. Vous pouvez également vous servir du port USB pour visionner les photos de votre reflex sur votre tablette en déplacement.

Mon appareil est-il compatible OTG ?

Il est rare qu’un appareil ne possède pas la technologie USB On-The-Go en 2016. Cependant, il arrive de temps à autre que certains constructeurs fassent l’impasse dessus. Plusieurs options s’offrent à vous pour vérifier si votre téléphone est compatible :

Regarder les caractéristiques sur la boîte d’origine ou le site constructeur

Faire une simple recherche Google

Installez une application type telle qu’OTG ?

Comment ça marche ?

Une fois que vous êtes sûr de la compatibilité de votre appareil, il ne vous reste plus qu’à vous munir d’un adaptateur. Peu onéreux, ces accessoires peuvent se trouver en grandes surfaces ou sur Internet pour quelques euros — comptez plus pour un adaptateur multiprise. Vous n’avez plus qu’à le brancher sur le port micro-USB ou USB Type-C de votre téléphone et y relier ce que vous voulez : souris, clavier, imprimante, manette de jeu, etc. Vous trouverez plus d’informations techniques à cette adresse.

Notre sélection d’accessoires OTG

Nous avons sélectionné quelques accessoires OTG de qualité. Parmi ces derniers, nous avons sélectionné l’adaptateur USB Type-C permet de profiter de la norme USB 3.0, il fonctionne également sur des PC et MacBook, pour 6 euros sur Amazon France. Il y a aussi cet adaptateur en USB 3.1 à moins de 6 euros.

Ce dernier, environ 15 euros, propose de l’USB plein format en USB 3.2 ainsi que de l’USB-C compatible Power Delivery.