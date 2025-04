J’ai testé des outils de suivi énergétique : voici ceux qui m’aident vraiment à réduire ma facture

Suivre, mesurer et analyser sa consommation d’électricité peut permettre de réaliser de grosses économies. Afin de déterminer ce qui consomme le plus à la maison, et prendre une offre d’électricité adaptée à ses usages. On vous dévoile une liste d’outils matériels et logiciels peu connus pour suivre sa consommation et réduire cette dernière et donc sa facture d’électricité.

EcoFlow PowerStream que nous avons testé

Avec les hausses successives des prix de l’énergie, suivre sa consommation électrique est devenu un enjeu de taille. En effet, pour savoir si l’on ne paye pas plus d’électricité qu’il n’en faudrait, il faut pouvoir mesurer précisément ce qui consomme le plus chez soi. En outre, avec des options tarifaires spécifiques (heures creuses ou Tempo), il faut pouvoir optimiser l’utilisation de certains appareils pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Dans tous les cas, cela passe par quelques outils pour mieux visualiser et comprendre la consommation à la maison.

Au printemps 2025, tout le monde a entendu parler à plusieurs reprises des hausses de prix de l’énergie. Suivre sa consommation électrique est rapidement devenu aussi important que suivre ses dépenses, si l’on ne veut pas être étonné à la prochaine facture. De nombreux outils permettent aujourd’hui de suivre sa consommation électrique, sans pour autant nécessiter une installation coûteuse ni même fastidieuse.

Le premier est probablement celui que tout un chacun connaît : l’espace client de son fournisseur d’énergie. Avec les compteurs Linky désormais légion, nous avons parfois un suivi à la demi-heure, ce qui se rapproche suffisamment du temps réel pour corriger toute anomalie constatée. Si l’on souhaite aller un peu plus loin, les prises connectées sont un excellent moyen d’isoler la consommation de certains appareils, pour identifier les plus énergivores.

Pour les plus motivés et aficionados de la domotique, Home Assistant permet de faire des merveilles, pour que la consommation de votre logement n’ait plus de secrets pour vous.

Nous allons donc passer en revue les différentes manières de suivre et mesurer votre propre consommation électrique, pour que vous puissiez voir celle qui est la plus adaptée à votre profil. Dans tous les cas, vous devriez être en mesure d’optimiser la consommation, et donc potentiellement réduire la facture, sans changer drastiquement vos habitudes ni votre installation.

L’espace client de votre fournisseur d’énergie regorge d’informations

Si vous avez l’habitude d’attendre la facture pour constater ce que vous coûte votre électricité, sachez que des informations beaucoup plus précises sont disponibles sur l’espace client de votre fournisseur d’électricité. Dans notre cas, chez EDF, un suivi de consommation est disponible à la demi-heure, et permet de vérifier que tout est en ordre facilement.

Les autres fournisseurs d’énergie proposent toujours quelque chose de similaire, et si tel n’est pas le cas, Enedis permet de récupérer les données directement à la source, en tant que gestionnaire du réseau. Quelques cas particuliers où une entreprise locale de distribution remplace Enedis dans certaines villes peuvent vous empêcher d’avoir accès à ces données directement depuis le site d’Enedis, mais dans l’écrasante majorité des cas, vous devriez pouvoir les afficher.

En l’occurrence, il est possible de choisir des données par heure, jour, semaine, mois ou année, et voir en un clin d’œil si la consommation est cohérente avec ce que vous attendez. Si vous n’attendez rien de particulier, vous pouvez au moins constater au jour le jour ce que vous consommez, et tenter de comprendre ce qui consomme le plus au besoin. Par exemple, si votre chauffage est électrique, vous verrez probablement une corrélation entre la baisse des températures et la hausse de la consommation : un jour plus froid qu’un autre, il faut chauffer plus.

Un exemple de suivi de consommation sur l’espace client Enedis

L’exemple ci-dessus montre une journée typique, avec les pics de consommation en heures creuses : entre 22 heures et 6 heures en contrat Tempo. Chaque barre de l’histogramme symbolise une demi-heure, ce qui permet de visualiser assez précisément le déroulé d’une journée complète. Le principe est le même chez EDF, comme vous pouvez le voir ci-après.

Un exemple de suivi de consommation sur l’espace client EDF // Source : Espace Client EDF

Ainsi, cette même journée, EDF précise qu’il s’agissait d’un jour bleu, et affiche la consommation d’énergie en kWh pour chaque demi-heure. Vous aurez probablement remarqué que du côté d’Enedis, on voyait une consommation en kW, avec des valeurs autour de deux fois plus hautes. C’est tout à fait normal, puisqu’EDF indique une consommation de 3,75 kWh en 30 minutes, ce qui signifie une consommation instantanée moyenne de 7,5 kW pendant 30 minutes. On retrouve bien le même chiffre (7,492 kW) chez Enedis.

Si cette précision à la demi-heure est suffisante pour une première prise de conscience, elle est bien entendu inefficace pour isoler certains postes de consommation, ni même pour réellement comprendre combien consomme un appareil. Pour cela, l’approche la plus simple consiste à utiliser des prises connectées.

Un outil simple à mettre en place : des prises connectées

Pour les personnes souhaitant aller plus loin dans le suivi de leur consommation électrique, la première étape consiste à isoler un ou plusieurs appareils. De cette manière, vous pourrez agir sur leur consommation, soit en coupant l’alimentation, soit en ne l’utilisant qu’à des moments propices (heures creuses, ou certaines couleurs de jours tempo).

C’est également un excellent moyen de se rendre compte de la consommation réelle de certains appareils : est-ce que ma télévision doit être débranchée ou simplement mise en veille, ou encore un cycle de machine à laver consomme-t-il plus qu’une bouilloire qui contient 2 litres d’eau ? Ce genre de question peut trouver sa réponse contre une dizaine d’euros tout au plus, grâce à des prises connectées.

Selon votre marque de prédilection, vous pourrez trouver votre bonheur chez Meross, TP-Link… ou d’autres accessoristes qui proposent maintenant une compatibilité avec Apple Maison, Google Home, etc. L’installation est aussi simple que pour n’importe quel accessoire domotique : vous le branchez, vous suiviez les consignes (généralement une connexion Wi-Fi suffit), et l’application idoine commencera à être peuplée d’informations.

L’application Tapo affiche les informations en temps réel sur la consommation de la prise

Comme le montre l’interface de l’application Tapo ci-dessus, nous pouvons retrouver les différentes prises connectées et les informations pour chacune très facilement. En un coup d’œil, l’énergie consommée dans la journée ou dans le mois est visible, et la courbe de consommation est également affichée, pour vérifier si les valeurs sont cohérentes avec ce que l’on attend.

Par exemple, le pic à la baisse tout à droite de la courbe, qui passe d’environ 95 W à 72 W correspond à un smartphone qui a été débranché : on peut le voir immédiatement. Si c’est anecdotique dans un tel cas, cela peut donner des informations précieuses dans d’autres. Prenons un lave-linge utilisé presque quotidiennement depuis le début de l’année, soit peu ou prou 90 jours : la prise connectée indique une consommation totale de 40 kWh, ce qui revient à 8 euros au tarif réglementé en avril 2025.

En zoomant sur certains jours, nous arrivons à isoler la consommation d’un cycle rapide de lave-linge : 0,2 kWh. C’est particulièrement précieux pour les jours rouges tempo par exemple, où l’on est en droit de se demander l’impact de faire tourner le lave-linge. En l’occurrence, un tel cycle reviendra à 0,15 euro tout au plus (contre 0,03 euro un jour bleu), ce qui ne devrait pas poser problème.

Ce genre de prise connectée est un bon point d’entrée dans le suivi de sa consommation électrique, et surtout une manière de prendre conscience des ordres de grandeur. Une bouilloire fonctionnant pendant 5 minutes à 2 500 watts va consommer autant qu’un cycle de machine à laver de 30 minutes, ce qui veut dire qu’il ne vous coûtera pas plus cher d’utiliser l’un ou l’autre, quelle que soit votre option tarifaire.

Pour aller plus loin, il est possible d’avoir la consommation en temps réel de l’ensemble de son logement, via des dispositifs qui se branchent directement sur le compteur Linky. Cette solution avancée reste à limiter aux publics plus aguerris, et qui ont envie d’un suivi complet. Elle n’est toutefois pas si compliquée à mettre en place, comme nous allons le voir juste après.

Mesurer la consommation de sa maison en temps réel

Une fois que l’on souhaite avoir des informations de consommation en temps réel, on se rend compte que mettre des prises connectées partout n’est pas vraiment idéal. Pour avoir une vue globale de sa consommation, le mieux est alors d’aller à la source, directement sur le compteur.

Précisons que le compteur Linky permet d’afficher la puissance instantanée. On peut alors voir la conséquence de l’extinction d’une lumière par exemple. Pratique pour partir à la chasse des produits gourmands en énergie.

Le compteur Linky permet aussi de transmettre les données de consommation en temps réel via la télé-information client (TIC), auquel il est possible de brancher un module communiquant, comme ce Lixee utilisant le protocole Zigbee. Contrairement aux solutions clés en main que l’on a présenté plus haut, ce genre d’accessoire nécessite une solution domotique annexe pour accéder aux informations, comme Home Assistant par exemple.

Notez que les fournisseurs d’énergie peuvent aussi proposer leur solution de suivi en temps réel via le même principe, comme EDF via Hello Watt (mais réservé aux bénéficiaires du chèque énergie) ou encore Engie avec leur service Ma conso+.

Une solution comme le Lixee associée à Home Assistant permet d’assurer un suivi complet et en temps réel de votre consommation électrique, pour non seulement n’avoir aucune surprise au moment de la facture, mais également pour actionner les bons leviers au bon moment.

C’est particulièrement opportun pour les personnes équipées en panneaux solaires, ou qui souhaitent mettre un pied dans l’auto-consommation, pour déterminer le talon de consommation — la consommation de base, même quand rien n’est utilisé volontairement — qui pourra être gommé par des panneaux.

Notez qu’une solution de suivi adossée au compteur Linky peut être couplée à des prises connectées dans Home Assistant : vous aurez alors une vue globale, en plus d’avoir une vue détaillée sur chaque appareil individuel. C’est ainsi que les tableaux de bords ci-dessous ont été construits, permettant d’afficher rapidement toutes les informations utiles sur la consommation électrique.

Un exemple de tableau de bord Home Assistant // Source : Bob JOUY pour Frandroid

Nous y retrouvons la couleur du jour, la consommation, le coût du kilowattheure, puis quelques statistiques sur la semaine et le mois en cours. Plus bas, les prises connectées remontent les informations de consommation instantanée, la consommation totale du jour et le coût associé. Nous pouvons par exemple voir que le NAS consomme bien plus que le réfrigérateur, comme quoi une installation informatique à domicile n’est pas gratuite.

Le résumé hebdomadaire de consommation sur Home Assistant // Source : Bob JOUY pour Frandroid

En y ajoutant les données issues de la borne de recharge et de l’API de Tesla, il est même possible de distinguer l’usage de la voiture (avec le kilométrage associé), pour en déduire un coût aux 100 kilomètres par exemple. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la répartition entre heures pleines et heures creuses est, elle aussi, visible facilement, tout comme l’évolution de la consommation ou du coût par rapport à la période précédente.

Tout ceci est faisable sur Home Assistant, quitte à accepter de travailler un peu ses tableaux de bords. Nous sommes alors très loin de l’espace client d’un fournisseur d’énergie, mais pour les personnes souhaitant bien maîtriser leur consommation, c’est tout à fait possible.

Pour aller plus loin, Home Assistant peut envoyer toutes ces données à une base consultable par Grafana notamment, où l’on peut afficher des graphiques encore plus poussés.

Grafana affiche les données sous forme de tableau et graphiques // Source : Bob JOUY pour Frandroid

Nous retrouvons alors la consommation par jour, en heures creuses comme en heures pleines, les coûts associés, la consommation en temps réel au fur et à mesure du temps… là encore votre imagination et vos besoins détermineront ce que vous pourrez afficher.

Les prises connectées remontent des informations visibles dans Grafana // Source : Bob JOUY pour Frandroid

Ces quelques exemples ne sont là que pour vous présenter les possibilités une fois que l’on accepte de s’équiper pour suivre sa consommation en détail. Que vous utilisiez simplement une prise connectée pour un appareil en particulier ou bien un boîtier sur votre compteur pour récupérer toutes les informations en temps réel importe peu : c’est déjà un pas vers un suivi très fin de votre consommation, avec probablement des impacts notables sur votre facture.

Suivre, comprendre, ajuster : la clé pour alléger sa facture

Vous l’aurez probablement compris, même un simple suivi sur l’espace client peut faire la différence. Si vous êtes plus curieux, plus technophiles ou simplement souhaitez avoir de plus en plus de leviers pour consommer plus intelligemment, nul doute que des prises connectées ou un suivi directement au compteur seront des alliés de taille.

Avec une installation complexe (piscine, pompe à chaleur, panneaux solaires, voiture électrique, …), vous aurez tout intérêt à vous équiper d’outils de suivi pertinents, pour tirer profit de vos différents équipements. C’est d’ailleurs avec de telles installations que vous pourrez encore aller plus loin, en automatisant le départ ou l’arrêt de certains appareils, notamment en les corrélant à votre production solaire. Même avec des panneaux solaires plug and play simples à installer.

Quel que soit votre choix, garder un œil sur sa consommation électrique, c’est déjà économiser : vous n’aurez plus de surprise au moment de recevoir la facture, et anticiperez mieux les manières d’agir pour la réduire.

