Comment cette “simple” plaque métallique permet de réduire de 35 % sa facture de chauffage

Même par temps frais, il est toujours possible de capter la chaleur du soleil pour se réchauffer. Une jeune entreprise française a ainsi mis au point un radiateur solaire, plus précisément un panneau aérothermique. Ce dispositif permet de préchauffer l’air entrant dans une pièce, afin de diminuer la consommation de chauffage.

Baptisé Solar Boost, cet appareil se présente sous la forme d’un bardage gris anthracite ou imitation bois de 2 m² équipé d’une plaque en aluminium. Il a été conçu par Air Booster, une entreprise bordelaise fondée en 2019.

L’aluminium est utilisé pour capter et conserver la chaleur du rayonnement solaire, un matériau particulièrement efficace pour monter rapidement en température. Le principe est simple : lorsque l’air traverse la plaque métallique, il se réchauffe et peut atteindre jusqu’à 42 °C. Cet air chaud est ensuite acheminé à l’intérieur via un ventilateur de 12 volts, le renouvellement de l’air se faisant environ toutes les 12 minutes. L’ensemble fonctionne de manière totalement autonome grâce à une alimentation photovoltaïque.

Jusqu’à 5 °C de plus

Une économie de 35 % sur la facture de chauffage : c’est en théorie la promesse de l’entreprise grâce à son système. Avec un rendement thermique de 70 %, cet équipement pourrait augmenter la température intérieure de 3 à 5 °C, à condition d’être installé sur une façade exposée au sud et que la pièce ne dépasse pas les 30 m².

Ce n’est pas tout : le dispositif peut aussi rafraîchir l’air pendant les nuits d’été. Il est effectivement muni d’une sonde thermique mesurant les températures intérieure et extérieure. Lorsqu’il fait plus frais à l’intérieur qu’à l’extérieur, le système se déclenche automatiquement pour rafraîchir la pièce.

Pour s’équiper de cette solution, il faut prévoir 2 200 euros. Le produit est actuellement disponible en précommande.

Une version pour les entreprises

L’entreprise propose également une version de son produit destinée aux professionnels. Appelée R’Booster, cette solution transforme les bardages métalliques traditionnels en véritables radiateurs géants. Pour ce format dédié aux entreprises, Air Booster privilégie l’acier, un matériau qui peut atteindre jusqu’à 72 °C en hiver sous l’effet du rayonnement solaire.

Cette technologie cible en particulier le secteur agricole, où elle peut s’intégrer dans les processus de séchage industriel. D’ailleurs, elle est actuellement en test dans de nombreux bâtiments agricoles en France. Selon Air Booster, un bardage de 200 m² permettrait de récupérer de l’air chauffé à plus de 50 °C, de quoi faire sécher différents produits tels que des céréales, du fourrage ou également du bois.

La solution reste pour autant adaptée à d’autres usages dans différents secteurs. Elle peut être utilisée comme système de préchauffage dans les industriels ou encore pour chauffer des bâtiments et locaux professionnels de manière plus écologique.