Envie de donner un coup de frais à votre smartphone ? Nous pouvons vous y aider ! Chaque semaine, découvrez notre sélection exclusive de fonds d’écran concoctés par notre équipe à l'aide de Midjourney !

On le sait, l’intelligence artificielle fait débat, mais une chose est sûre : elle ne cesse de repousser les limites de la créativité. Nous avons souhaité lancer un nouveau projet, en utilisant l’IA pour générer des fonds d’écran.

Ce n’est pas qu’une simple collection de fonds d’écran. Après notre dossier spécial sur les fonds d’écran noirs, nous allons régulièrement proposer de nouvelles créations chaque semaine. C’est pourquoi nous vous invitons à participer activement. Vous avez une idée de thème pour un prochain fond d’écran ? N’hésitez pas à nous la soumettre ! Les propositions les plus populaires seront sélectionnées et réalisées par notre équipe la semaine suivante.

Grâce à l’utilisation de Midjourney, une IA très efficace en matière de génération d’images, on peut créer de très beaux fonds d’écran. Des paysages oniriques aux abstractions futuristes, en passant par des réinterprétations de classiques artistiques, l’idée de ce projet est de couvrir un large spectre de styles et de thèmes.

Nos fonds d’écran

N’hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour découvrir de nouveaux fonds d’écran, vous pouvez également le mettre en favori dans votre navigateur ou sur votre smartphone.

Dernière mise à jour : 05/07/2024

Créez vos propres fonds d’écran

Nous utilisons Midjourney pour ce projet, et vous pouvez aussi vous y mettre.

Premiers pas avec Midjourney

Midjourney fonctionne principalement via Discord. Voici comment commencer :

Créez un compte Discord si vous n’en avez pas déjà un

Rejoignez le serveur officiel Midjourney (et rejoignez notre Discord par la même occasion)

Dans un canal de commandes, tapez « /imagine » suivi de votre description (prompt)

Comprendre les prompts

Un prompt est une description textuelle de l’image que vous souhaitez créer. Pour des fonds d’écran de smartphones efficaces, voici quelques éléments à inclure :

Style : Précisez le style artistique (ex : minimaliste, abstrait, réaliste)

Sujet : Décrivez le sujet principal de votre image

Couleurs : Mentionnez la palette de couleurs souhaitée

Composition : Indiquez la disposition des éléments

Ambiance : Décrivez l’atmosphère générale

Optimiser pour les smartphones

Pour créer des fonds d’écran adaptés aux smartphones, ajoutez ces éléments à vos prompts :

« vertical composition » : pour une orientation portrait

« phone wallpaper » : pour indiquer l’usage prévu

« high contrast » : pour une meilleure lisibilité sur écran

« dark background » ou « light background » : selon vos préférences

Utilisez « –ar 9:16 » à la fin de votre prompt pour un ratio d’aspect adapté aux smartphones

Ajoutez « –q 2 » pour une qualité supérieure (attention, cela consomme plus de crédits)

Expérimentez avec « –stylize » suivi d’un nombre entre 0 et 1000 pour ajuster le style

Exemple de prompt

Voici un exemple de prompt pour un fond d’écran de smartphone :

/imagine minimalist abstract landscape, vertical composition, deep blue and purple gradient, geometric shapes, phone wallpaper, high contrast –ar 9:16

Changer son fond d’écran

Changer le fond d’écran de votre smartphone est un moyen simple et rapide de lui donner un nouveau look. Ce geste peut non seulement rafraîchir l’apparence de votre appareil, mais aussi refléter vos humeurs, vos goûts ou vos passions du moment. Que vous soyez sur Android ou iOS, le processus est facile à suivre.

Pour les utilisateurs d’Android

La première étape consiste à accéder aux paramètres de votre appareil. Une fois dans les paramètres, sélectionnez « Affichage » ou « Fond d’écran » selon votre modèle de téléphone. Ensuite, cliquez sur « Choisir un nouveau fond d’écran » ou « Fonds d’écran ».

Ajustez l’image en la déplaçant ou en zoomant, puis choisissez si vous souhaitez l’appliquer à l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage ou les deux. Pour un guide détaillé, consultez notre article : comment changer le fond d’écran sur Android.

Pour les utilisateurs d’iOS (iPhone)

Pour changer le fond d’écran sur iPhone, ouvrez l’application « Réglages » et allez dans « Fond d’écran ». Cliquez sur « Choisir un nouveau fond d’écran » pour parcourir vos photos.

Sélectionnez l’image que vous souhaitez utiliser, ajustez-la en la déplaçant ou en zoomant, puis sélectionnez « Définir ». Vous pouvez choisir d’appliquer le fond d’écran à l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage ou les deux. Pour plus de détails, notre article dédié est disponible : comment changer son fond d’écran sur iPhone ?

Pour aller plus loin

Fonds d’écran : les meilleures applications pour changer de wallpaper sur Android