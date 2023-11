Fonds d’écran noirs : nos meilleurs wallpapers pour vos écrans Oled

Vous cherchez un nouveau wallpaper pour votre PC ou votre smartphone ? On a généré pour vous avec Midjourney des fonds d'écran à dominante noire pour sublimer votre écran Oled.

On aime que nos appareils électroniques soient à notre image, qu’ils soient uniques. Il est évidemment possible d’installer des programmes spécifiques capables de modifier de nombreux éléments du système, que ce soit sur Android, Windows ou macOS.

La première étape, la plus simple, reste néanmoins de changer de fond d’écran. Parfois, cela suffit à donner l’impression que l’on a un nouveau PC ou un nouveau smartphone et il existe de nombreuses sources pour en trouver. Sur Android et iOS on trouve par exemple plusieurs applications dédiées, tandis que Google Images est un très bon endroit pour en trouver sur ordinateur.

Avec l’avènement de l’IA générative et des outils comme Midjourney, il nous a paru intéressant de vous proposer nos propres créations générées à l’aide de ces outils.



Des fonds d’écran noirs pour PC

Nous allons donc vous proposer plusieurs fournées de wallpapers pour PC et smartphones autour de thèmes bien précis. Ici, nous vous proposons une sélection de fonds d’écran à dominante noire, idéale pour sublimer la profondeur des contrastes de votre écran Oled.

Commençons avec une sélection de fonds d’écran à dominante noire pour PC, au format 16:9. Nous avons tâché de proposer une sélection variée, avec des thèmes différents, à la fois abstraits ou réalistes.

Des fonds d’écran noirs pour téléphone

Pour chaque fond d’écran PC, nous avons utilisé le même prompt pour générer une image similaire au format smartphone (9:16… oui, on aurait dû allonger en 9:18, voire en 9:20). L’IA générative étant ce qu’elle est, il est amusant de voir que certains résultats sont parfois très différents quand d’autres sont très proches.

Notez que si vous aimez l’exercice, nous rajouterons de nouvelles créations à cet article au fil de notre imagination. N’hésitez pas à proposer, dans les commentaires, des thèmes pour les prochaines sélections.