Le Bitcoin rebondit à 40 000 dollars alors que Tesla pourrait l’accepter à nouveau

Le Bitcoin est monté à plus de 40 000 dollars lundi. Une valeur toujours d'actualité ce mardi après qu'Elon Musk a laissait entendre sur Twitter que Tesla pourrait de nouveau accepter les transactions avec cette cryptomonnaie.

Tout en se défendant de vouloir influencer le cours du Bitcoin, Elon Musk a permis à la monnaie virtuelle de rebondir une nouvelle fois pour atteindre une valeur de 40 530 dollars ce lundi 14 juin, avant de retomber légèrement ce mardi à 40 079 dollars — à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Le motif de cette valeur revigorée ? Quelques tweets du patron de Tesla partagés ce week-end. Elon Musk y laissait notamment entendre que si Tesla avait bien vendu des Bitcoins, la firme pourrait de nouveau accepter cette monnaie comme moyen de paiement.

Les décisions récentes de l’entreprise ont eu un impact notable sur la valeur du Bitcoin ces derniers mois, rappelle Reuters. En février, Tesla annonçait en effet avoir acquis 1,5 milliard de Bitcoins et précisait qu’elle accepterait les transactions basées sur cette cryptomonnaie. Quelques mois plus tard, le groupe faisant finalement vote-face, arguant que le minage du Bitcoin nécessitait trop d’énergie au détriment de l’environnement.

Il se pourrait néanmoins que le géant californien du véhicule électrique change une nouvelle fois de fusil d’épaule… mais à une condition.

Tesla pourrait de nouveau accepter les règlements en Bitcoin

« Lorsqu’il y aura confirmation que les mineurs utilisent une portion raisonnable (~50 %) d’énergie propre, avec une tendance future positive, Tesla autorisera à nouveau les transactions en Bitcoins », a déclaré Elon Musk ce dimanche. Une promesse qui a eu dès le lendemain un impact sur la valeur du Bitcoin (+ 1515 dollars en 24 heures). D’après Reuters, ladite monnaie a ainsi dépassé la valeur qui était la sienne depuis près de deux semaines, mais Elon Musk et ses promesses ne seraient pas le seul facteur à prendre en compte pour cette remontée du cours du Bitcoin.

Ce lundi, Paul Tudor Jones, gestionnaires de fonds et milliardaire américain, déclarait auprès de CNBC qu’il possédait des Bitcoins au même titre que de l’or pour protéger son patrimoine sur le long terme. Un autre indicateur positif pour le marché.

De son côté, Elon Musk s’est du reste défendu de peser sciemment sur le cours du Bitcoin. « Tesla n’a vendu que ~10 % de ses avoirs pour confirmer que le BTC pouvait être liquidé facilement sans faire bouger le marché », a notamment rétorqué à ce propos le CEO de Tesla et fondateur de SpaceX sur Twitter. Quelques semaines plus tôt, et comme le souligne Reuters, l’intéressé assurait pourtant… que Tesla ne vendrait aucun Bitcoin.