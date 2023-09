Pourquoi le site UpToBox, très utilisé dans le téléchargement illégal, n’est plus accessible

L'aventure d'UpToBox semble bien terminée. Une descente de police a permis de mettre fin aux activités de l'une des plus grandes plateformes de piratage en France.

Avez-vous déjà utilisé les services d’UpToBox ? Cette plateforme française permettait de mettre en ligne et partager des fichiers, à l’image de feu Megaupload et plus récemment de Mega ou 1fichier. Comme ses concurrents, c’est une plateforme qui a été très largement utilisée pendant de longues années pour mettre en ligne du contenu pirate : des films, des séries ou encore des jeux vidéo. Au point où la plateforme a développé UpToStream permettant de lire directement les fichiers vidéo depuis le site, sans les télécharger.

Depuis mercredi 20 septembre 2023, les sites UpToBox et UpToStream sont totalement inaccessibles. Interrogé sur X (anciennement Twitter), le site indique un simple « problème technique » avant de préciser que les gestionnaires ont « perdu accès aux serveurs contenant les fichiers utilisateurs ». En réalité, c’est une descente de police chez Scaleway et OpCore, les hébergeurs, qui ont mis à mal cette plateforme populaire. C’est le média l’Informé qui a dévoilé ce fait, confirmé depuis par l’ACE, l’Alliance for Creativity and Entertainment.

Un site à 1,5 milliard de visiteurs

L’ACE est une coalition d’ayants droit réunissant des géants du secteur comme Apple TV+, Disney, Warner Bros, Netflix, Sony Pictures Entertainment, Paramount ou encore Amazon. Son objectif est justement de mettre à mal des plateformes aussi populaires que ne l’était UpToBox dans le piratage de contenus.

Pour fonctionner, UpToBox reposait sur l’affichage de publicités, mais aussi et surtout la vente d’abonnement permettant de profiter d’un débit de téléchargement maximal. Une affaire plutôt juteuse visiblement puisque l’affaire nous emmène à Dubaï aux Émirats arabes unis où résident les deux gérants de la plateforme d’après l’ACE.

Toujours d’après la coalition, le site UpToBox enregistrait plus de 1,5 milliard de visiteurs sur les trois dernières années venant principalement de France, d’Inde, d’Indonésie et du Mexique. Ce sont France Télévisions et Canal+ qui sont mis en avant comme particulièrement satisfait de la mise à mal du site.

Une simple photo partagée sur Twitter ?

D’après l’Informé, ce sont près de 20 policiers qui ont réalisé cette descente chez Scaleway et OpCore, les deux hébergeurs utilisés par UpToBox dont les centres de données sont situés à Vitry-sur-Seine. À l’origine de cette piste ? Visiblement une simple photo partagée sur les réseaux sociaux.

En 2018, « @Starouille », supposé responsable technique d’UpToBox, partage une photo sur Twitter au volant d’une voiture avec la simple indication « @online DC2 ». Online, c’est l’ancien nom de Scaleway, et DC2 désigne son deuxième centre de données, situé à Vitry-sur-Seine.

Étrangement, le compte officiel d’Uptobox se refuse toujours à confirmer la descente de police pour le moment : « nous n’avons eu pour le moment aucune confirmation documentée de la saisie de nos serveurs par qui que ce soit ». L’article publié par l’Informé et le communiqué de presse de l’ACE ne laissent toutefois aucune place au doute.