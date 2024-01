Microsoft : 1 900 salariés de la division jeux vidéo licenciés par l’entreprise la plus valorisée au monde

Microsoft licencie 1 900 de ses employés de sa division jeux vidéo. En cause : une restructuration suite au rachat d'Activision-Blizzard officialisé il y a quelques mois. Cela représente plus de 8% des quelques 22 000 salariés de cette division.

C’est une fois de plus un plan de licenciements massif dans l’industrie du jeu vidéo, et ce n’est pas le plus petit. Microsoft Gaming licencie 1 900 employés qui étaient chez Xbox et Activision-Blizzard, suite au rachat du groupe en octobre dernier pour 69 milliards de dollars. Cela représente plus de 8% de la masse salariale dédiée aux jeux vidéo dans la firme.

Microsoft licencie après son plus gros rachat

C’est dans un message adressé en interne par Phil Spencer, le dirigeant de Xbox, qui a pu être consulté par IGN notamment, qu’on apprend les détails de ce plan de licenciements. Il écrit avoir « fixé des priorités, identifié les zones de chevauchement, et veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance. »

Phil Spencer annonce la mauvaise nouvelle : « nous avons pris la décision douloureuse de réduire la taille de nos effectifs dans le secteur des jeux d’environ 1 900 postes sur les 22 000 que compte notre équipe. » Pour le moment, tous les salariés concernés n’ont pas été prévenus. Le patron de Xbox ajoute que les indemnités de départ seront versées aux salariés concernés en fonction des lois locales.

Parmi les conséquences de cette vague de licenciement, Blizzard annule le développement du jeu de survie annoncé en 2022. L’un des cofondateurs du studio, Allen Adham, est sur le départ, ainsi que l’actuel président de Blizzard, Mike Ybarra. Le premier avait quitté Blizzard une première fois en 2004, avant de revenir au studio en 2016. Le cas de Mike Ybarra est différent. Ce dernier avait travaillé plus de 20 ans chez Microsoft avant de quitter Xbox pour partir chez Blizzard et finir par en prendre la présidence au cœur de la tempête. Après avoir assuré la transition, il quitte une 2ᵉ fois le groupe américain. On peut légitimement s’interroger sur l’avenir de Blizzard et la stratégie éditorial de Microsoft concernant son nouveau studio. Les développeurs californiens auront-ils encore le droit de créer de nouvelles licences ?

Objectif croissance pour Microsoft, avec le rachat d’Activision-Blizzard

Le mot est répété à plusieurs reprises dans le message transmis aux 22 000 salariés de Microsoft Gaming : « croissance ». Phil Spencer écrit : « nous continuerons à investir dans des domaines qui feront croître notre entreprise et soutiendront notre stratégie qui consiste à proposer plus de jeux à plus de joueurs dans le monde entier. »

Il y a quelques jours, Microsoft a tenu l’événement Xbox Developer Direct pour y annoncer ses prochaines nouveautés. Plusieurs titres ne sortiront pas en physique et les indices vers une Xbox 100% numérique se font de plus en plus nombreux. Dans le même temps, Microsoft n’a jamais été autant valorisé sur les marchés boursiers. Sa valeur est montée à plus de 3000 milliards de dollars ce jour, dépassant même Apple, bien que les deux sociétés restent au coude à coude.

Les licenciements dans l’industrie du jeu vidéo toujours plus nombreux

Comme le rappelle IGN, un certain nombre de studios importants ferment leurs portes ou licencient en masse. On estime à 10 500 le nombre de salariés de l’industrie remerciés l’année dernière. Et la tendance ne semble pas à l’amélioration : depuis le début de l’année, 3 770 travailleurs auraient été licenciés au total (sans compter les 1 900 prévus par Microsoft). 2023 a en partie été la pire année du jeu vidéo : 2024 semble faire pire.

Rien que ce mois-ci, Unity a supprimé près de 1800 postes, et Riot Games 10 % de sa masse salariale. En fait en l’espace de 25 jours, on a déjà licencié dans le jeu vidéo 50 % du total des licenciements en 2023.