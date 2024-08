Un effort coordonné de la police vietnamienne et d’une coalition d’ayants droit a réussi à mettre à terre Fmovies, « la plus grosse opération de streaming pirate du monde ».

Les ayant droit continuent leur course contre le piratage // Source : MPAA

Si vous vous êtes réveillé dernièrement incapable de vous connecter à votre site de streaming préféré, ce n’est pas un hasard. Fmovies, ainsi que beaucoup de sites faisant partie de la même nébuleuse, a été mis hors ligne. Comme le raconte TorrentFreak, La police vietnamienne ainsi qu’un regroupement d’ayants droit ont travaillé de concert pour « terrasser le vaisseau amiral » de la piraterie moderne, explique un responsable.

Si Fmovies était sans doute le site à abattre pour les ayants droit, sa chute a entraîné celle de nombreux autres sites de streaming pirate qui entretenait des liens plus ou moins directs avec le la structure mère. Ainsi, des sites comme Aniwave (spécialisé dans les animes) ou Bflixz ont aussi mis la clé sous la porte récemment.

La fin du piratage, vraiment ?

Selon l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), un regroupement d’entreprises qui compte entre autres Netflix, Disney, Paramount ou Warner Bros parmi ses membres, cette opération a permis d’arrêter « le traditionnel jeu du chat et de la souris et de s’attaquer au piratage à la racine ». Sur le sujet, Charles Rivkin (PDG d’ACE) s’est félicité d’avoir « lutté contre les activités criminelles, défendu la sécurité du public, réduit les risques encourus par des dizaines de millions de consommateurs et d’avoir protégé les droits et les revenus des créateurs. »

Fmovies avait tout particulièrement attiré l’attention des ayants droit en raison de sa simplicité d’utilisation et de son succès d’audience massif. Le site avait comptabilisé, aux dernières nouvelles, plus de 6,7 milliards de connexions entre janvier et juin 2024. Sa popularité était telle que des producteurs ont même interpellé le Congrès américain en leur faisant une démonstration du fonctionnement du site.

Malheureusement pour les ayants droit, la récente mise hors ligne de Fmovies et de ses services affiliés ont permis à des dizaines d’autres sites pirates de fleurir en surfant sur la popularité de la marque. Comme dans l’affaire Yggtorrent ou Cpasbien, couper une tête de l’hydre permet aussitôt à deux autres de repousser. Si la mise hors ligne de Fmovies et de ses sites affiliés a sûrement mis des bâtons dans les roues des pirates, pas sûr que le mal ait vraiment été attaqué à la racine, comme le prétend le PDG d’ACE.