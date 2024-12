Ulule acquiert KissKissBankBank : ce que ça change pour le financement participatif en France

La plateforme de financement participatif KissKissBankBank change de propriétaire et intègre Ulule, son principal concurrent.

Après son acquisition par la Banque Postale en 2017, la plateforme de financement participatif KissKissBankBank change à nouveau de propriétaire pour Ulule. Après la fermeture de Utip en 2023, ce rachat majeur renforce la concentration des plateformes de financement participatif en France autour de deux géants.

« Ulule et KissKissBankBank.com, deux pionniers du financement participatif en France, ont depuis 15 ans permis à 80 000 projets […] de voir le jour sur leurs plateformes », peut-on lire sur leur communiqué. Les deux entreprises représentent ainsi une communauté de 9 millions de personnes et 480 millions d’euros collectés au fil des années. En comparaison, Utip, autre acteur majeur du secteur jusqu’à sa fermeture en 2023, comptait environ 500 000 utilisateurs en 2020.

Cette « fusion » ne marque pas pour autant la fin de la marque KissKissBankBank, Ulule a annoncé que les deux plateformes continueront d’exister, conserveront leurs spécificités, qu’il s’agisse du financement de projets au soutien régulier en passant par l’accompagnement de projet. Elles bénéficieront cependant d’une d’une infrastructure technologique commune.

Si le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, on apprend que cette « fusion » arrive alors qu’Ulule informe vouloir diversifier encore plus son offre au premier trimestre 2025.

S’il est possible de se réjouir, en tant qu’utilisateur, de cette diversification des services tout en restant attentif à ce que cette concentration ne conduise pas à un lissage des types de projets proposés et soutenus.

