Si ces dernières années, Instagram a voulu entretenir son image d’entreprise ouverte et tolérante grâce, par exemple, à l’ajout de pronoms personnalisé dans les bios, dans le cœur des algorithmes se jouaient une partition bien différente.

Comme l’a révélé le site UserMag et l’a confirmé le journal Le Monde, l’application a réduit « par erreur » la visibilité des contenus liés au hashtag #gay, #lesbian, #trans, #queer et beaucoup d’autre dans le même genre. Toutes les photos associées à ces sujets étaient cachées par les utilisateurs et utilisatrices qui utilisaient le filtre de « contenu sensible ».

Banni par défaut pour les ados

Censé limiter la portée des contenus « sexuellement explicites ou suggestifs », « qui peuvent représenter la violence » ou encore « qui encouragent l’utilisation de certains produits réglementés », cet algorithme a, semblerait-il, ratissé très large, quitte à rendre invisible des posts pourtant parfaitement innocents. Le tout alors que « les contenus hétérosexuels, tradwife ou mettant en scène des couples hétéros cisgenres ont fleuri » s’alarme UserMag.

Pour ne rien arranger, le filtre de contenus sensible est activé par défaut pour les utilisateurs et utilisatrices entre 13 et 17 ans. Des millions d’adolescents se sont donc retrouvés face à une page les incitant à éplucher la politique de modération du site au moment de chercher des publications sur le genre ou la sexualité non hétéronormée.

L’algorithme de gestion des « contenus sensibles » sur Instagram // Crédit : Instagram

Au Monde, l’entreprise promet que « ces mots-clés et termes de recherche ont été restreints par erreur — et cette erreur est maintenant réparée […] Il est important pour nous que toutes les communautés se sentent en sécurité et bienvenues sur les applications Meta, et nous ne considérons pas, dans notre politique de contenus, que les mots LGBTQ+ sont sensibles », a promis un porte-parole.

Pourtant, selon de nombreux témoignages recueillis au fil des ans, les publications LGBTQ+ ont été régulièrement masquées ou dépriorisées. En 2019, Le Guardian tirait déjà la sonnette d’alarme sur le sujet, tout comme Mashable 4 ans plus tard. Les créateurs et créatrices de contenu spécialisés sur ces sujets estiment être régulièrement victimes de « shadowban » depuis des années, même lorsqu’il s’agit de simples comptes d’éducation à la sexualité.

Cette polémique arrive en plus à un moment critique pour Instagram et Meta. De récentes déclarations de Mark Zuckerberg ont créé d’importantes tensions au sein de l’entreprise et en dehors. Le patron du groupe a effectivement annoncé vouloir se débarrasser de ses outils de fact-checking, faire déménager son équipe de modération au Texas pour éliminer les « biais » de jugement californien et rétablir la « liberté d’expression » sur sa plateforme.

Le vocabulaire semble directement emprunté aux lubies d’Elon Musk, tandis que Mark Zuckerberg tente de se réconcilier avec l’administration Trump avant son arrivée au pouvoir. Quitte à taper sur Joe Biden au passage.

