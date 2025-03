Regarder la TV augmenterait les risques cardiaques de 12 % selon cette étude

La télévision, le temps et la sédentarité cumulées pourraient être un mélange dangereux pour notre coeur, particulièrement pour les personnes déjà fragilisées par un diabète.

Quelqu’un regardant Netflix sur sa télévision // Source : Mollie Sivaram via Unsplash

A première vue, il est difficile de voir un lien clair entre la télévision et la santé cardiaque. Mais pas selon la nouvelle étude publiée dans le Journal of the American Heart Association (Journal de l’association américaine du cœur).

12 % de risques en plus lorsque le temps devant la TV augmente

Aux Etats-Unis, un adulte moyen peut passer près de cinq heures à regarder la télévision selon le groupe Nielsen, le tout en étant installé dans un canapé ou un lit. S’il n’y a pas d’étude récente sur le sujet en France, il y a fort à parier que les chiffres ne sont pas si éloignés.

De la même manière qu’avec tous les écrans en règle général, une telle sédentarité est évidemment mauvaise pour le corps humain. Comme relayé par DigitalTrends, il suffirait de réduire d’une heure par jour le temps passé devant la TV pour amenuiser les riques développer des maladies cardiaques et vasculaires. Et si vous préférez malgré tout faire le chemin inverse, c’est à dire passer d’une à plusieurs heures de consommation de télévision par jour, vous augmentez de 12% les risques de développer de telles maladies.

La télévision, ennemie du diabète ?

L’étude se penche particulièrement sur le cas des personnes atteintes d’un diabète de type 2 qui, cumulé à un mode de vie sédentaire, peut être particulièrement dangereux et sont des facteurs de risques majeurs de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses. Attention néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il faut bannir un tel divertissement ; une heure par jour maximum n’aurait pas d’effet négatif sur le coeur.

Il est par ailleurs bon de rappeler qu’un mode de vie sédentaire reste et restera toujours un danger, que vous soyez atteint de diabète ou que vous soyez en pleine santé. Autant que possible, il est recommandé de pratiquer une activité sportive régulièrement ; avec pourquoi pas une montre connectée au poignet pour vous permettre de suivre vos efforts ?

