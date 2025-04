L’UE utiliserait des téléphones jetables pour lutter contre l’espionnage américain

De nouvelles directives conseilleraient aux responsables de la Commission européenne d’utiliser des appareils de communications basiques lorsqu’ils se rendent aux États-Unis.

Source : Unsplash

L’Europe continue d’adopter une posture défensive face aux nouvelles mesures prises par les États-Unis de Donald Trump. Le Financial Times rapporte que la Commission européenne fournit aux commissaires et hauts fonctionnaires en partance vers les États-Unis des téléphones jetables et des ordinateurs portables basiques pour éviter d’être espionnés.

« L’alliance transatlantique est terminée »

Des sources proches du dossier mettent en cause les États-Unis comme pouvant représenter un risque pour la sécurité depuis le retour de Donald Trump aux États-Unis. Ses récentes déclarations en faveur d’une augmentation des taxes douanières ne sont sans doute pas étrangères à la situation, bien que que Trump ait fait un habile retournement de veste ces deniers jours.

Pour aller plus loin

« CALMEZ-VOUS ! » : Donald Trump annonce une pause sur les taxes annoncées par Donald Trump il y a 7 jours

Son rapprochement avec la Russie, tout comme les pressions qui seraient exercées sur l’Europe quant au choix des technologies qu’ils doivent adopter, suscitent de profondes inquiétudes au sein des institutions européennes. « L’alliance transatlantique est terminée », a indiqué un responsable de l’UE au Financial Times.

Pour aller plus loin

Les États-Unis réfléchissent à utiliser Starlink pour menacer l’Europe

Une recommandation plus qu’une instruction

La Commission européenne a confirmé avoir mis à jour ses conseils de sécurité pour les États-Unis alors que trois commissaires sont attendus à Washington du 21 au 26 avril pour assister aux réunions du FMI et de la Banque Mondiale. Toutefois, elle précise qu’aucune instruction écrite spécifique concernant l’utilisation des téléphones jetables n’a été donné. Une recommandation leur a été donnée en les invitant à éteindre leurs téléphones à la frontière et de les placer dans des pochettes spéciales pour les protéger de l’espionnage.

En mars dernier, un chercheur français s’est ainsi vu refuser l’entrée sur le territoire américain après que les autorités américaines ont trouvé sur son téléphone une « opinion personnelle » allant contre la politique menée par Trump, rappelle le Monde.

Ces mesures de sécurité, habituellement réservées aux déplacements pouvant être sous surveillance russe ou chinoise, témoignent en tous les cas d’une dégradation progressive, mais profonde, des relations entre l’Union européenne et les États-Unis.