Des écrans pour vidéoprojecteurs qui veulent lutter contre la luminosité ambiante

La marque Lumene propose trois nouveaux modèles d’écrans motorisés de type ALR. Il s’agit de toiles qui sont spécialement fabriquées pour atténuer les méfaits de la lumière ambiante dans la pièce afin de profiter du maximum de luminosité issue du projecteur.

Lumene Showplace Extra Bright LT // Source : Lumene

Spécialiste des écrans pour les vidéoprojecteurs, Lumene vient d’annoncer la commercialisation de trois nouveaux modèles. Ils sont spécialement conçus pour les projections à longue focale et utilise la technologie ALR (Ambient Light Rejecting) qui est plutôt développée à la base pour les vidéoprojecteurs à ultra courte focale.

Ces toiles sont dotées de revêtements optiques appliqués de manière uniforme sur une surface en PVC. Ils sont chargés de renvoyer la lumière naturelle ou artificielle hors de la zone de vision tout en concentrant la lumière du faisceau du vidéoprojecteur vers les spectateurs installés en face. Les nouveaux écrans Lumene assurent ainsi une directivité de 140 degrés, selon la marque pour une vision optimale.

Lumene Coliseum Extra Bright LT // Source : Lumene

Des écrans faits pour durer et à intégrer

Notez qu’ils sont traités anti-jaunissement, anti-poussière et anti-gondolement. Les trois modèles sont équipés de bords noirs qui permettent d’accentuer le contraste de l’image pour une expérience des plus immersives. Les trois écrans proposent un gain de 0,6. Ils sont livrés avec une télécommande.

L’écran Lumene Coliseum Extra Bright LT est motorisé, tensionné s’enroulant dans un châssis à suspendre au plafond ou à accrocher au mur.

Lumene Coliseum Extra Bright LT // Source : Lumene

Le Lumene Showplace Extra Bright LT est aussi motorisé avec un module à encastrer dans le plafond.

Lumene Showplace Extra Bright LT // Source : Lumene

Ces deux modèles sont dotés d’une connexion RS232 pour une intégration au sein d’un système domotique et d’un câble Trigger 12V de 10 m pour automatiser l’enroulement.

Enfin, le Lumene Eden Extra Bright LT est un modèle motorisé de sol à poser ou à intégrer dans un meuble.

Lumene Eden Extra Bright LT // Source : Lumene

Les écrans Lumene Coliseum Extra Bright LT et Showplace Extra Bright LT sont disponibles en plusieurs tailles de diagonale de 92 (200C), 106 (240C), 120 (270C), 133 (300C) et 180 pouces (400C). Le Coliseum Extra Bright LT est aussi proposé avec une diagonale de 158 pouces (350C) tandis que le modèle Lumene Eden Extra Bright LT est proposé en 92 (200C), 100 (240C), 120 (270C) et 133 pouces (300C).

Lumene Eden Extra Bright LT de dos // Source : Lumene

Ces modèles existent également pour des vidéoprojecteurs à ultra courte focale avec la référence UST au lieu de LT, à la fin.

Disponibilité et prix des écrans ALR Lumene

L’écran Lumene Showplace Extra Bright LT 200C (92 pouces) est proposé à 2999 euros. Comptez sur un prix de 3599 euros pour le Showplace Extra Bright LT 240C (106 pouces), 4099 euros pour le Showplace Extra Bright LT 270C, 4549 euros pour le Showplace Extra Bright LT 300C (133 pouces) et 6999 euros pour le Showplace Extra Bright LT 400C de 180 pouces en diagonale.

L’écran Lumene Coliseum Extra Bright LT 200C (92 pouces) est proposé à 1899 euros. Comptez sur un prix de 2099 euros pour le Coliseum Extra Bright LT 240C (106 pouces), 2349 euros pour le Coliseum Extra Bright LT 270C (120 pouces), 2799 euros pour le Coliseum Extra Bright LT 300C (133 pouces), 3599 euros pour le Coliseum Extra Bright LT 350C (158 pouces) et 4649 euros pour le Coliseum Extra Bright LT 400C de 180 pouces en diagonale.

Enfin, l’écran Lumene Eden Extra Bright LT 200C (92 pouces en diagonale) est disponible pour un prix de 1799 euros. Comptez sur un tarif de 1999 euros pour le Lumene Eden Extra Bright LT 240C (100 pouces), de 2499 euros pour le Lumene Eden Extra Bright LT 270C (120 pouces) et de 2999 euros pour le Lumene Eden Extra Bright LT 300C (133 pouces).