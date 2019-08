Les États-Unis et la Chine s’affrontent dans une guerre économique. Le président américain menace cette fois-ci de taxer de 10 % certains produits arrivant sur son territoire, dont les smartphones et les ordinateurs.

La rixe entre les États-Unis et la Chine n’est peut-être pas près de s’arrêter… Alors que les tensions s’apaisaient — l’embargo contre Huawei commençant même à s’assouplir — Donald Trump, président américain, en remet une couche en annonçant l’arrivée prochaine d’une taxe de 10 % sur certains produits chinois, dont les smartphones et ordinateurs.

C’est sur Twitter que le chef d’État a déclaré son intention, déplorant de nouvelles négociations demandées par la Chine pour un traité commercial qui était, selon lui, réglé depuis trois mois.

Le président des États-Unis n’a pas souvent son smartphone dans sa poche, mais plutôt dans sa main, se servant de Twitter comme un outil de communication inédit dans l’histoire des occupants de la Maison Blanche.

C’est donc jeudi dernier que Donald Trump a déploré sur le réseau social les conditions de reprise des négociations d’un traité commercial sino-américain. L’Empire du Milieu n’aurait pas respecté ses directives comme acheter des produits issus de l’agriculture américaine ou encore de stopper la vente de Fentanyl, un antidouleur utilisé également par les narcotrafiquants.

Comme le relaye Les Numériques, le chef d’État a annoncé une taxe de 10 % sur les 300 milliards de dollars de biens et matériaux chinois qui entrent sur le territoire américain. Une mesure qui va toucher différents produits dont, entre autres, les smartphones et les ordinateurs. Cette politique de taxation devrait prendre effet le 1er septembre prochain.

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019