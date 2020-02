Neuralink : Elon Musk promet une mise à jour « impressionnante » de son interface cerveau-ordinateur

Avec sa start-up Neuralink, Elon Musk souhaite connecter le cerveau humain aux ordinateurs. Un projet fou qui semble bien avancer. Le PDG de Tesla annonce une mise à jour "impressionnante" dès cette année.

Pas de répit pour Elon Musk. Alors que Tesla multiplie les records, son PDG développe parallèlement sa start-up Neuralink. Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi, Elon Musk ambitionne de connecter le cerveau humain aux ordinateurs.

Le dispositif a principalement vocation à « compenser des sections entières du cerveau, perdues en raison d’un accident vasculaire cérébral, d’un accident ou d’une maladie congénitale ». Visiblement son projet avance bien puisqu’il a annoncé sur Twitter (tiens donc) qu’une mise à jour « impressionnante » débarquerait cette année.

Habitué de l’oiseau bleu, Elon Musk s’est invité sur le thread d’un certain @DOfAquarius qui s’exprimait au sujet de Neuralink. Après avoir détaillé le fonctionnement de sa technologie et « l’impact profond des interfaces neuronales […] largement sous-estimées », le PDG de Tesla a annoncé que « Neuralink pourrait être installé sur l’Homme dès cette année ».

Wait until you see the next version vs what was presented last year. It’s *awesome*.

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2020