Attestation de déplacement numérique : enfin un peu d’accessibilité avec un mode sombre

Le générateur d'attestation numérique sur smartphone vient d’être amélioré avec quelques options d'accessibilité, dont un mode sombre.

C’est nouveau : si vous avez configuré votre OS (comment activer le mode sombre sur Windows, iOS et Android) en mode sombre, le générateur d’attestation pour smartphone supporte désormais ce mode. Au-delà du confort visuel, c’est aussi une option d’accessibilité. Et pour cause, en plus d’être bon pour les batteries, ce mode est bon pour les yeux et respecte une des règles importantes d’accessibilité : l’optimisation du contraste.

Améliorer l’accessibilité du générateur

Comme on le précisait dans notre dossier, il est possible de consulter l’ensemble des modifications apportées au projet sur la page Github. On peut ainsi observer de nombreuses modifications qui ont pour objectif d’améliorer l’accessibilité de ce générateur d’attestation numérique.

C’est un sujet très peu abordé, et nous avons été contactés par de nombreuses développeurs qui souhaitent améliorer le générateur proposé par le ministère de l’Intérieur. Une des propositions les plus intéressantes est un générateur d’attestation pour les non francophones ou les personnes illettrées qui fonctionne en plusieurs langues, un prototype non public a été développé par Jacques-Olivier Amberg de la startup Luvo-Vic.

