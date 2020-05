Gmail : Google facilite la personnalisation de l’interface web

Gmail rajoute un nouveau panneau de paramètres rapides sur le Web afin de personnaliser son expérience et passer rapidement d'une vue à une autre. Pratique pour ceux qui aiment régulièrement adapter leur interface à leurs besoins du jour.

À une époque où l’on reçoit en moyenne 88 e-mails par jour en entreprise, et où l’on en envoie 34, l’interface de son client mail est plus que jamais importante. Google l’a bien compris et permet à ses utilisateurs de configurer plus rapidement l’apparence de Gmail sur le web.

Un nouveau panneau latéral

Depuis le 26 mai, certains utilisateurs commencent à voir apparaître dans le coin de leur page d’accueil Gmail un menu de paramètres rapides. Celui-ci ouvre un panneau latéral permettant de rapidement changer la densité de l’affichage, le thème, le type de boîte de réception (mettant en avant un certain type de mails, comme ceux non lus ou ceux marqués comme importants), ou encore l’agencement des différents blocs de l’interface.

Ce nouveau volet permettra sans aucun doute de faciliter la vie de certains, et éventuellement créer pour d’autres des habitudes et des usages qui leur feront gagner du temps, en passant rapidement d’un type d’inbox à un autre par exemple, selon leur préférence du moment.

Quant à ceux qui veulent tout de même accéder aux paramètres complets, ils auront un bouton dédié en haut de ce volet.

Du neuf avec du vieux

Il est important cependant de préciser que ce volet de paramètres rapides ne comporte — pour le moment — aucune option qui n’était pas déjà disponible par le passé. Il permet seulement de rendre ces options beaucoup plus accessibles, mais aussi beaucoup plus visibles. En effet, les utilisateurs allant fouiner dans les multiples options de Gmail sont peu nombreux et certaines d’entre elles sont méconnues.

Cette nouveauté concerne à la fois les utilisateurs pro (disposant d’un compte G Suite), mais aussi ceux dotés d’un compte personnel. Une première vague de déploiement a lieu en ce moment même, depuis le 26 mai, tandis qu’une seconde vague devrait avoir lieu à partir du 22 juin. Tout le monde devrait être servi d’ici le 7 juillet environ.