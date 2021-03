Y-Brush vous brosse les dents en 10 secondes : mais comment ça fonctionne ?

Passage obligé dans la salle de bain (minimum) deux fois par jour, le brossage de dents peut parfois tendre vers la corvée. Avec Y-Brush, cette contrainte ne dure que quelques secondes, sans sacrifier pour autant la qualité du nettoyage.

Faire passer la durée d’un brossage de dents de 3 minutes à 10 secondes, c’est tout simplement la promesse (tenue) de Y-Brush (prononcez « ouaï-brush », à l’anglaise), développée avec des dentistes et fabriquée en France. Cette brosse à dents en forme de Y a en effet la particularité de brosser toutes les dents simultanément, ce qui fait mécaniquement gagner un temps considérable. D’autant que les technologies utilisées pour la Y-Brush sont également susceptibles d’améliorer l’efficacité du nettoyage.

Nous avons passé plusieurs jours avec le brosse à dents Y-Brush, voici tout ce qu’il y a retenir.

Comment fonctionne la brosse à dents Y-Brush ?

La chose la plus frappante à propos de Y-Brush, c’est qu’elle ne ressemble absolument pas à une brosse à dents traditionnelle, qu’elle soit manuelle ou électrique. Y-Brush se décompose en fait en deux parties. Il y a d’abord la brosse, qui reprend la forme de la dentition. Cette brosse se positionne ensuite sur la deuxième partie de l’appareil, celle que l’on prend dans ses mains, qui comprend le moteur de vibration, la batterie et un seul et unique bouton.

L’utilisation de Y-Brush est vraiment très simple. Une fois les deux parties assemblées, vous n’avez qu’à mettre du dentifrice le long de la brosse puis choisir le mode de brossage. Il y en a trois au total, qui varient en intensité et en durée de nettoyage :

un mode doux qui dure 15 secondes ;

un mode standard qui dure 10 secondes ;

un mode intensif qui dure 5 secondes.

On vous conseille d’abord d’utiliser le mode doux pendant les premiers brossages. La sensation de vibration dans la bouche peut être surprenante si vous n’avez jamais utilisé de brosses à dents soniques auparavant.

Il ne reste ensuite qu’à positionner la brosse dans sa bouche. Cette brosse enveloppe votre mâchoire supérieure ou inférieure, un peu de la même manière qu’un protège-dents. Un appui long sur le seul bouton de la brosse à dents lance alors les vibrations. L’utilisateur n’a qu’à mâchouiller la brosse et la faire pivoter d’un côté à l’autre dans le sens horizontal. Une fois la première moitié du programme terminée, de petites vibrations se font ressentir. C’est le signal pour changer de côté et passer sur l’autre moitié de la dentition.

Un temps d’apprentissage d’environ une semaine est à prévoir. C’est le délai pour adopter les bons gestes et profiter d’un brossage optimal. La notice incluse explique d’ailleurs pas à pas le fonctionnement de Y-Brush.

Pourquoi Y-Brush est-elle aussi efficace ?

Si les dentistes s’accordent pour fixer la durée d’un brossage manuel à 3 minutes, c’est en réalité pour que chaque dent puisse profiter d’un nettoyage d’environ 5 secondes. Avec Y-Brush, c’est la moitié de votre dentition qui est nettoyée simultanément et efficacement. Le temps nécessaire pour un brossage complet est donc logiquement inférieur.

Le concept de Y-Brush n’est pas totalement nouveau. Il existe en effet des appareils similaires, mais avec des brosses composées de picots en silicone. Chez Y-Brush, ce sont des filaments en nylon qui sont 30 fois plus fins que les picots en silicone. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas suffisamment abrasifs pour retirer la plaque dentaire. Les filaments en nylon peuvent donc plus facilement nettoyer les sillons entre les dents. Lorsqu’ils sont combinés à des vibrations, on obtient alors un brossage optimal.

La brosse de Y-Brush est également conçue pour fournir un nettoyage idéal. Les filaments se frottent contre les dents avec un angle de 45° comme recommandé par les dentistes. Aussi, la brosse est suffisamment profonde pour accueillir vos dents, ainsi que la gencive et la limite gingivale. Cette dernière est la zone qui se situe entre les dents et les gencives. Son nettoyage est important pour éliminer les bactéries et prévenir la plaque dentaire, qui peut ensuite se transformer en tartre.

Une nouvelle façon de se brosser les dents

Y-Brush offre la garantie d’un nettoyage rapide, mais aussi régulier. En effet, avec sa conception, il est tout simplement impossible d’oublier de frotter une partie de sa dentition. Cet appareil est également très facile à utiliser, puisque sa batterie offre une autonomie d’environ un mois. Un câble USB est inclus pour la charge, qui se déroule 8 heures environ.

Le pack de démarrage Y-Brush comprenant une brosse ainsi que le moteur est proposé au prix de 124,99 euros, soit le prix d’une brosse à dents électrique haut de gamme. La brosse de rechange coûte elle 29,99 euros. Deux dimensions existent : la taille S est réservée aux enfants de 4 à 12 ans, tandis que la taille M est destinée à toutes les autres personnes.

Des accessoires existent également afin de faciliter l’usage de la Y-Brush. On trouve par exemple un support de rangement à 9,99 euros, un boîtier de transport à 14,99 euros ou encore un applicateur de dentifrice à 4,99 euros.