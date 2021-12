SumUp : sans frais de location, ces terminaux de paiement sont en promotion chez Boulanger

Vous avez récemment ouvert un commerce ? Plutôt que de vous tourner vers les banques traditionnelles, vous pouvez opter pour un terminal de paiement SumUp. Modernes, ils affichent un design compact et sont pilotables depuis un smartphone. Surtout, il n'y a aucuns frais de location.

C’est l’une des surprises que la pandémie a apportée : le nombre de reconversions professionnelles a explosé, et nombreux sont ceux qui ont choisi d’ouvrir leur propre commerce indépendant. Un changement qui amène évidemment à l’épineuse question des moyens de paiement. Alors que l’utilisation du paiement sans contact se généralise, exit la caisse enregistreuse, bonjour le terminal de paiement nomade et connecté. C’est ce que propose SumUp, le tout pour un prix habituellement modique, mais encore plus modéré en ce moment grâce à de belles réductions chez Boulanger.

Comment fonctionne SumUp ?

Le fabricant met à disposition des entrepreneurs et commerçants une solution de paiements par carte ou mobile, avec ou sans contact. Pour cela trois produits sont actuellement disponibles :

Le SumUp Solo : proposé à 79,99 € avec sa station de charge, il est compact, tactile et bénéficie de mises à jour automatiques. Nomade et connecté en somme.

Le SumUp 3G+ : un outil complet et un peu plus classique proposé à 69,99 €. Il possède des touches physiques et peut imprimer les reçus sur papier. Il reste cependant parfaitement compatible avec le paiement mobile et sans contact.

Le SumUp Air : vendu à 17,99 € seul et 29,99 € avec socle de chargement, c’est le plus mobile de la gamme. Tout se fait sur smartphone, et le client n’a plus qu’à passer sa carte sur le lecteur (ou l’insérer si besoin) pour régler ses achats.

Le grand avantage d’investir dans un terminal SumUp, c’est que contrairement à une banque classique, une fois le terminal acheté, vous en êtes propriétaire. Exit donc les frais de locations. SumUp se rémunère en prélevant 1,75 % du montant des ventes. En résumé, pas de vente, pas de frais, vous ne payez que si vous vendez l’un de vos produits.

SumUp Solo : le petit dernier est aussi le plus abouti de la famille

Vous avez besoin d’un terminal de paiement à la lecture claire que vous pouvez connecter au choix au WiFi ou au réseau 3G ? Le SumUp Solo est sûrement fait pour vous. Avec une carte SIM 3G intégrée, il peut se connecter de n’importe où, tant qu’il y a du réseau. Il bénéficie d’un bel écran tactile rétroéclairé plus lisible que ses prédécesseurs et d’un socle de chargement lui permettant d’être utilisé et visible des clients sur votre comptoir.

Le SumUp Solo se met également à jour de lui-même et peut installer les dernières options et fonctionnalités propres à ce terminal, pour proposer une expérience d’achat optimale. Une option pratique qui permet de ne plus avoir à vérifier les mises à jour à la main.

L’outil bénéficie également d’une option « pourboire intelligent ». Le SumUp Solo peut ainsi proposer automatiquement au client d’ajouter un pourboire du montant de son choix, s’il le souhaite bien sûr.

On note enfin que le SumUp Solo, comme l’ensemble de ses cousins, permet de régler à la fois en insérant une carte de paiement, mais aussi en sans contact. Cela vaut pour les cartes bancaires physiques, ainsi que les smartphones (Apple Pay et Google Pay par exemple). Les reçus sont ensuite envoyés par SMS ou par email.

SumUp 3G : le terminal le plus complet, avec imprimante intégrée

Le SumUp 3G affiche lui une allure plus traditionnelle. Et comme les terminaux de paiements classiques, il fonctionne également avec une imprimante (en option) pour fournir un reçu papier après le paiement. S’il ne se présente pas sous un format aussi compact ou tactile qu’un SumUp Solo ou Air, il dispose cependant du confort des touches physiques, et surtout c’est le seul de la gamme à offrir l’option d’impression des reçus.

Ici encore, le terminal peut fonctionner seul sans socle grâce à sa carte SIM 3G intégrée qui permet d’utiliser le réseau mobile gratuitement et sans le relier à un smartphone. Une fonctionnalité pratique pour celles et ceux qui ont un commerce nomade.

SumUp Air : rien dans les mains, tout sur le mobile (ou presque)

Sur ce terminal extrêmement compact, l’essentiel des réglages s’effectue sur votre mobile via l’application gratuite (Android ou iOS) du fabricant. Il vous suffit de rentrer le montant désiré depuis votre smartphone, il s’affichera ensuite sur le SumUp Air. Le paiement par carte ou mobile peut s’effectuer sans encombre. Ici, pas de carte SIM intégrée, l’appareil accède au réseau mobile grâce à votre smartphone connecté en Bluetooth.

Pour plus de confort, il est également possible d’ajouter un socle de chargement en option. Un accessoire intéressant tant sur le plan esthétique que pratique. Le socle permet d’afficher clairement à vos futurs clients que vous acceptez les paiements par carte bancaire. Et c’est aussi plus hygiénique, car cela diminue drastiquement les manipulations du terminal.