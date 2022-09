Cet hiver, il ne faudra pas charger son smartphone à n’importe quelle heure

Alors que d'importantes pénuries d'énergie sont à prévoir dans le scénario d'un hiver 2022 particulièrement froid, les autorités encouragent la population à participer à un effort collectif basé sur des petits riens qui, bout-à-bout, pourraient faire une différence. Parmi les mesures à prendre au quotidien : éviter de recharger nos smartphones à certaines heures de la journée.

Soutenu par le RTE (Réseau de transport d’électricité) et par l’Agence de la transition écologique, le site ÉcoWatt fait un inventaire clair et concis des petites mesures que les Français sont encouragés à prendre pour limiter la casse dans le contexte d’une pression croissante sur les fournisseurs d’énergie. Si la plupart de ces conseils visent à économiser de l’électricité par des écogestes en lien avec le chauffage, l’éclairage et l’utilisation quotidienne de l’électroménager, certaines recommandations concernent directement notre usage de l’électronique.

Dans la section « Agir sur ses appareils numériques », ÉcoWatt conseille notamment d’éteindre complètement son ordinateur et son écran en fin de journée, d’éteindre sa box internet en cas d’absence, de ne laisser aucun appareil en veille (box internet, NAS, PC, console de jeu, entre autres)… et de ne charger son smartphone qu’en dehors de certaines heures. En l’occurrence, il est déconseillé de recharger son mobile de 8 heures à 13 heures, et de 17h30 à 20h30. En d’autres termes, sur les heures de pointe où le réseau électrique est le plus sollicité.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières

Cette mesure est intéressante parce qu’elle donne une idée de la nature des pénuries auxquelles nous risquons d’être confrontés cet hiver. Par rapport aux grosses tours gaming ou aux téléviseurs Ultra HD, les smartphones sont souvent considérés comme des appareils économes en énergie. Par conséquent, il est assez rare de les voir concernés par des écogestes. Notons quoi qu’il en soit que la recommandation d’ÉcoWatt a au moins le mérite d’être facile à suivre : la plupart des utilisateurs de smartphones rechargent déjà leur appareil de nuit, et donc en dehors des horaires qu’on nous suggère ici d’éviter.

Pour rappel, ces recommandations sont diffusées par les autorités alors que la France (et plus largement l’Europe) traverse une crise énergétique principalement due à deux facteurs : la coupure de l’approvisionnement en gaz russe, suite au conflit en Ukraine, et les laborieuses opérations de maintenance en cours de nombreuses centrales nucléaires françaises. Environ la moitié du parc nucléaire hexagonal est en effet à l’arrêt, plaçant le pays dans une situation énergétique délicate.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.