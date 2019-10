La concentration des sites d'e-commerce continue en France. Après Materiel.net, LDLC aimerait racheter Top Achat.

Pour toujours mieux résister aux géants internationaux du secteur comme Amazon, le marché du e-commerce français est en pleine concentration. On peut mentionner le rachat de Materiel.net par LDLC en 2016, ou l’acquisition de Darty et Mistergooddeal par la Fnac.

C’est au tour du site Top Achat d’être en proie à un rachat, et c’est une nouvelle fois LDLC qui aimerait absorber le site.

Négociations exclusives

Depuis sa création en 1999, le site Top Achat a pour le moins connu une histoire pleine de rebondissements. Le site a en effet d’abord été racheté par France Télécom en 2007, avant de passer sous le contrôle de RueDuCommerce en 2009. En 2016, c’est le groupe Carrefour qui prend à son tour le contrôle du site, en même temps que le rachat de RueDuCommerce.

On apprend aujourd’hui par communiqué que le Groupe LDLC rentre en négociation exclusive avec Rue Du Commerce « en vue d’acquérir le fonds de commerce Top Achat, dont l’activité est la vente en ligne, la maintenance et le service après-vente de produits informatique et high-tech ». L’acquisition du site se ferait au plus tard en mars 2020.

Si l’affaire venait à son terme, LDLC deviendrait incontournable en France dans le domaine de la high tech, mais surtout de l’informatique plus précisément. Le groupe devra toujours faire face à Cdiscount et Amazon notamment, pour la vente de composants, mais ces derniers ne proposent par exemple pas un service de montage pour un PC de bureau.