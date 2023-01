Payeriez-vous pour accéder à ChatGPT ?

ChatGPT commence déjà à devenir payant. Le jouet du moment de tout le Web se change donc progressivement en outil professionnel. Mais est-il aussi intéressant s'il faut le payer ?

Vous n’avez pas pu passer à côté de ChatGPT, la nouvelle attraction du Web en 2023. Ce robot conversationnel basé sur une intelligence artificielle (un modèle d’apprentissage profond) semble avoir réponse à tout. À tel point qu’il effraye Google qui a peur pour son moteur de recherche et que Microsoft souhaite l’intégrer à Bing (son propre moteur de recherche) afin d’améliorer ses résultats. Une véritable guerre se déroule sous nos yeux et son résultat pourrait bien définir la manière dont nous utiliserons le Web dans quelques années.

D’ici là, ChatGPT amuse surtout beaucoup la galerie. Certains s’en servent évidemment pour produire du contenu de piètre qualité sans effort et s’enrichir au passage, les élèves trichent en cours, et les moddeurs s’amusent à donner vie à des personnages de jeu vidéo grâce à lui. Vous l’avez très certainement déjà utilisé pour tester ses limites et lui faire créer du contenu. Et, vous avez bien raison d’en profiter tant qu’il est gratuit…

ChatGPT devient payant

Vous l’avez peut-être vu passer cette semaine, ChatGPT lance un abonnement payant. Celui-ci permet d’accéder au service prioritairement lors des périodes de forte affluence, des réponses plus rapides et les nouvelles fonctionnalités en avant-première. Son prix ? 42 dollars par mois !

Un tel tarif n’est assurément pas anodin pour tout le monde dans un budget, surtout en cette période de fin d’abondance. Pourtant, il s’agit d’un outil très puissant (bien qu’encore limité à bien des égards), représentant pour certains l’avenir de l’informatique… Peut-on réellement passer à côté ? D’un autre côté, c’est un simple agent conversationnel, sans fioritures ni fonctionnalités avancées, il manque encore de fiabilité, ne peut pas parcourir le Web et ne tient compte d’aucune information postérieure à 2021. Alors pourquoi payer pour ça ?

C’est donc à votre avis sur ChatGPT que nous nous intéressons cette semaine. L’utiliseriez-vous si un abonnement payant était obligatoire ?

Chargement Payeriez-vous pour utiliser ChatGPT ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, 42 dollars c'est OK comme prix

Oui, mais peut-être à un prix plus faible

Non, jamais

Non, c'est encore trop limité pour le moment

Comme d’habitude, n’hésitez pas à justifier vos réponses dans les commentaires, un peu plus bas sur cette même page.

