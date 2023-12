Midjourney V6 approche : voici les premières images générées

Midjourney a commencé ses sessions de test public pour sa nouvelle version Midjourney V6. Les utilisateurs peuvent découvrir les « pires » images générées par l'IA. C'est déjà impressionnant.

La prochaine version de Midjourney, l’IA qui permet de générer des images très crédibles, est pour le moins attendu. On sait qu’avec Midjourney V6, l’IA devrait entre autres proposer des images plus grandes, de la modélisation 3D pour les jeux vidéo, et peut-être même de la génération de vidéo.

Le lancement approche, et en attendant, les développeurs ont entamé la première session d’étalonnage de Midjourney. Une étape très importante avant sa publication.

Évaluez les pires images de Midjourney V6

Les abonnés au service Midjourney peuvent dès maintenant découvrir les premières images générées par Midjourney V6. Il s’agit d’une version anticipée du moteur de génération et qui ne reflète pas encore le résultat final. En effet, l’IA doit maintenant subir une étape de calibration très importante où les utilisateurs vont lui indiquer quel est le meilleur résultat sur des séries de deux images. C’est à l’issue de ce processus que Midjourney V6 sera prêt à générer des images de qualité.

La première série de calibrations concerne les pires images crée par Midjourney V6. Autrement dit, la version finale devrait proposer un résultat bien supérieur et les images présentées ici ne sont pas représentatives de la version finale. Pourtant, les résultats sont déjà là.

Des images déjà impressionnantes

Des utilisateurs concernés ont partagé sur les réseaux sociaux les premières images que Midjourney V6 leur a proposé d’évaluer. Certaines images sont déjà impressionnantes. On peut déjà noter la capacité de l’IA à générer des images dans des contextes très différents d’une photo ou d’un portrait. Par exemple, les plans d’usine d’un robot.

Nous avons simplement sélectionné quatre exemples d’images générées par cette version préliminaire de Midjourney 6, mais on peut déjà constater les progrès réalisés par l’IA. Il reste encore quelques aberrations à l’image, par exemple au niveau du regard de Sally, mais il s’agit pour rappel du pire échantillon de ce que proposer Midjourney 6. Les développeurs devraient proposer une sélection du meilleur possible dans les jours à venir aux abonnés payants.

Une fois les étapes de calibration terminées, la nouvelle version de l’IA générative d’images pourra être publiée officiellement.