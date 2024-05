OpenAI dévoile un détecteur d’images IA : il y a déjà des limites

La manipulation d'images est devenue monnaie courante grâce aux progrès de l'intelligence artificielle. Pour contrer ce problème, OpenAI a créé un outil capable de détecter les images générées par son propre IA, DALL-E 3.

OpenAI, l’entreprise à l’origine de l’impressionnante IA générative DALL-E 3, mais aussi de GPT, a annoncé la création d’un outil de détection des images générées par son intelligence artificielle.

Vous n’êtes pas sans savoir que les images générées par l’IA peuvent être manipulées très facilement, et cela pose de nombreux problèmes.

Pour lutter contre ces manipulations, OpenAI a développé un outil capable de détecter les images créées avec sa propre IA générative, DALL-E 3.

Selon l’entreprise, les premiers tests sont prometteurs, avec une précision de 98 % dans l’identification des images générées par son IA. Cependant, cela signifie aussi que l’outil n’est pas infaillible, et qu’il peut encore être trompé dans certains cas.

De plus, l’efficacité de l’outil sur les contenus générés par d’autres IA génératives est bien moindre, avec seulement 5 à 10 % de réussite dans l’ensemble de données internes d’OpenAI. Il est donc important de prendre ces résultats avec des pincettes, et de ne pas considérer cet outil comme une solution miracle à tous les problèmes liés aux manipulations d’images.

L’outil de détection d’images est pour le moment uniquement ovuert à un groupe fermé de scientifiques, de chercheurs et d’organisations journalistiques à but non lucratif. L’objectif est d’améliorer et d’affiner la classification du contenu généré par l’IA dans les futures versions de l’outil.

Une initiative à suivre de près

Ce n’est pas la première fois qu’OpenAI annonce un outil pour détecter les contenus générés par l’intelligence artificielle. En février 2023, l’entreprise avait dévoilé un classificateur de texte capable d’identifier si un texte avait été généré avec ChatGPT ou d’autres modèles similaires. Malheureusement, les performances de cet outil étaient loin d’être satisfaisantes, et il a finalement été retiré du site web d’OpenAI.

Il est donc légitime de se demander si cet outil de détection d’images connaîtra le même sort, ou s’il parviendra à s’imposer comme une référence dans la lutte contre les manipulations d’images.