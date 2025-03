Google lance son mode IA, la fin des moteurs de recherche classiques est proche

Google dégaine son mode IA : fini les liens, place aux réponses directes.

Google passe encore une étape vers la fin de son moteur de recherche. Dans un billet de blog signé Robby Stein, vice-président produit, Google nous explique que le moteur de recherche qu’on connaît tous va se transformer grâce à l’intelligence artificielle.

Avec Gemini 2.0 et un tout nouveau « mode IA », Google veut révolutionner la façon dont on trouve des infos en ligne. Mais en vérité, c’est une contre-attaque face à ChatGPT Search ou encore Perplexity.

D’abord, les « aperçus IA » (AI Overviews), ces petits résumés qui poppent en haut des résultats depuis mai dernier aux Etats-Unis, passent au niveau supérieur.

« Aujourd’hui, nous lançons Gemini 2.0 pour les AI Overviews aux États-Unis afin d’aider avec des questions plus difficiles, comme le codage, les maths avancés et les requêtes multimodales », écrit Robby Stein.

Du moteur de recherche à l’assistant

Ce « mode IA » est une expérience expérimentale dispo dans la section Labs, a priori seulement aux Etats-Unis pour le moment.

« Nous présentons aujourd’hui une expérience précoce dans Labs : le mode IA. Ce nouveau mode de recherche élargit ce que les AI Overviews peuvent faire avec un raisonnement plus avancé »

Concrètement, imaginez demander « quelle est la différence entre les fonctions de suivi du sommeil d’une bague connectée, d’une montre et d’un tapis tracker ? ». L’IA fouille le web, compare les options, et vous sort une réponse claire avec un tableau, des liens, et même la possibilité de poser des questions suivies.

Ce mode repose sur une version personnalisée de Gemini 2.0 et une technique appelée « query fan-out » (en français, on pourrait dire « éventail de requêtes »). L’IA lance plusieurs recherches en parallèle sur différents sous-thèmes, puis assemble tout ça pour vous livrer une réponse bien ficelée. Bref, fini les dix onglets ouverts pour trouver une réponse : Google veut tout centraliser.

Réponse aux nouveaux concurrents IA

Avec ce virage, Google répond à la pression de concurrents comme Perplexity ou ChatGPT Search, qui offrent des réponses directes avec des LLM.

« Avec nos nouvelles fonctionnalités IA, les gens utilisent Google Search plus que jamais pour obtenir de l’aide sur des questions nouvelles et plus complexes » Robby Stein, Google

Mais cette ambition a un prix. Les sites web, qui dépendent des clics générés par Google, risquent de voir leur trafic s’effondrer si tout est résumé direct dans le moteur.

Google, lui, se défend : « Aider les gens à découvrir le contenu du web reste au cœur de notre approche », insiste Robby Stein. Selon lui, le mode IA pousserait même à explorer plus loin grâce à des liens utiles.

Google n’a pas vraiment le choix : rester dans le passé, c’est risquer de se faire doubler par les petits nouveaux de l’IA