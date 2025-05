Un « ingénieur à votre service » : ChatGPT présente Codex

OpenAI dévoile Codex, un agent propulsé par l’IA capable selon la firme de remplacer un ingénieur logiciel.

Ne plus simplement rechercher l’information ou la solution, mais faire. Voici le rôle donné aux agents, cette nouvelle génération de logiciel propulsé à l’IA générative qui doivent désormais être capables d’actions pour vous rendre service.

C’est dans ce contexte qu’OpenAI dévoile un agent pour ChatGPT Pro, Team et Enterprise dès aujourd’hui, et bientôt pour ChatGPT Plus. Son nom : Codex. Il promet de remplacer un ingénieur en développement logiciel.

Le timing de l’annonce n’est pas anodin. Google a fait une présentation très similaire avec DeepMind il y a quelques heures.

Que peut faire Codex ?

OpenAI présente Codex comme étant un « agent ingénieur » propulsé par le cloud et capable « d’exécuter nombreuses tâches en parallèle ».

Codex peut effectuer des tâches pour vous, comme écrire des fonctionnalités, répondre à des questions sur votre base de code, corriger des bogues et proposer des demandes de téléchargement pour révision ; chaque tâche s’exécute dans son propre environnement sandbox, préchargé avec votre référentiel.

Avec quel modèle tourne Codex ? Avec Codex-1, un dérivé d’OpenAI o3 optimisé spécifiquement pour les questions de développement logiciel.

L’outil se présente en deux volets : « Code » pour générer du code source et « Ask » pour trouver des informations sur le code source généré.

À la manière d’un système versioning comme Git, Codex est capable de « comit » le code à la base générée pour vous au fil des tâches que vous lui donnez, de sorte de réaliser un logiciel brique par brique.

Tout cela, c’est en tout cas que ce que promet OpenAI avec son nouvel outil phare.