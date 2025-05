La nouvelle IA de Google sait carrément réparer des problèmes informatiques

AlphaEvolve est le dernier agent IA de Google DeepMind. Basé sur le dernier modèle de Gemini, il permettrait à Google d’améliorer l’efficacité de l’ensemble de ses services.

L’IA de Google pourrait concevoir des algorithmes avancés // Source : Google DeepMind

Dans le monde de l’intelligence artificielle, les IA génératives sont les plus connues du grand public, à la manière d’un ChatGPT ou encore d’un Gemini pour Google. Capables de créer du texte, des images ou encore de la vidéo à partir de données parfois acquises sans le consentement des personnes concernées, elles ne sont que la phase visible d’un domaine bien plus vaste.

Dans le secteur de l’intelligence artificielle, on peut également compter sur d’autres modèles de langage (LLM), conçus pour aider le développement des entreprises. On a ainsi appris que Google délègue une partie du code de son entreprise à l’IA.

Aujourd’hui, l’entreprise, via sa filière DeepMind, dévoile AlphaEvolve, un nouvel agent de codage IA basé sur les derniers modèles de Gemini. Cet agent permet à Google de résoudre des problèmes informatiques complexes et d’améliorer certains aspects de son entreprise.

AlphaEvolve évite les hallucinations

L’une des principales difficultés à utiliser l’IA à si grande échelle réside dans sa capacité à halluciner. En effet, comme l’a révélé une récente étude, la totalité des chabots IA les plus populaires présenteraient des informations erronées.

Pour contrer ce problème, DeepMind précise qu’AlphaEvolve intègre un processus d’évaluation automatique lui permettabt de corriger selon certains paramètres une solution qu’il proposerait. Une approche qui n’est pas sans rappeler l’outil Correction développé par Microsoft pour créer une IA « digne de confiance ».

L’IA pour corriger l’IA

Loin d’être un simple projet de recherche, Google DeepMind précise qu’AlphaEvolve a déjà commencé à être déployé dans plusieurs services du géant américain.

Les équipes à l’origine du projet indiquent qu’il aurait permis à Google d’économiser 0,7% de ses ressources informatiques à l’échelle mondiale en optimisant un système de gestion. De plus, il serait capable de réduire de 1% le temps d’apprentissage de Gemini tout en améliorant l’efficacité de ses fonctions génératives.

Contrairement aux modèles ultra-spécialisés dans un domaine, DeepMind affirme qu’AlphaEvolve peut s’adapter à différents secteurs pour peu que les solutions reposent sur des algorithmes. Plus qu’une IA grand public, Google semble destiné Alpha Evolve au monde de la recherche et invite les universitaires à soumettre à une demande pour obtenir un accès anticipé à l’outil et contribuer à la démocratisation de ce dernier.