Ce concurrent coloré de l’AirTag fait fi des problèmes de compatibilité Apple – Google

Concurrent d’Apple, de Samsung, ou encore de Tile sur le marché des localisateurs d’objets, Chipolo a dévoilé ses nouveaux Chipolo POP. Ronds et colorés, ces trackers à l’allure joyeuse peuvent résoudre vos problèmes de compatibilité en gérant aussi bien les applications Apple « Find My », que Google « Find My Device ».

Voici les nouveaux Chipolo POP, aussi agiles sur iOS qu’Android // Source : Chipolo

Fonctionner avec autant d’agilité sur les applications Localiser d’Apple, ou Localiser mon appareil de Google. C’est la principale force des nouveaux localisateurs d’objets Chipolo POP. Ronds, mignons et colorés, ces derniers arrivent sur le marché pour concurrencer les Apple AirTags, mais aussi les Samsung SmartTag ou encore les solutions de l’américain Tile, pour ne citer que lui.

Avec ses POP, Chipolo dégaine donc un produit « ambidextre », capable de fonctionner pleinement (et nativement) avec les réseaux de localisation de Google et d’Apple. Jusqu’à présent, la marque proposait des localisateurs compatibles avec l’un ou l’autre des deux écosystèmes. Le bond en avant proposé avec ce nouveau produit est donc intéressant.

Chipolo POP, un nouveau localisateur d’objet très malin

Chipolo explique que son nouveau modèle POP répond à la problématique des utilisateurs souhaitant acheter un localisateur sans se tracasser d’éventuels problèmes de compatibilité avec leur matériel. Selon la marque, le Chipolo POP est aussi pratique à offrir, puisque l’acheteur n’a pas besoin de savoir quel smartphone utilise celui à qui le cadeau est destiné.

On ajoutera de notre côté que ce nouvel accessoire est également intéressant dans le cadre d’une utilisation familiale, où les écosystèmes de Google et d’Apple peuvent cohabiter au sein d’un même foyer.

Source : Chipolo

En plus de leur capacité « spéciale » décrite plus haut, les Chipolo POP reprennent à leur compte certaines fonctionnalités bien connues, comme le double-clic permettant de retrouver un smartphone égaré, la possibilité de changer la sonnerie du traqueur, ou l’utilisation de l’accessoire en guise de déclencheur à distance pour la prise de selfies.

Les Chipolo POP profitent enfin d’une portée étendue à 90 mètres, d’une pile changeable par l’utilisateur lui-même (avec une autonomie d’environ 1 an). Ils sont commercialisés en France à 35 euros l’unité, et sont déclinés en bleu, noir, rouge, jaune et blanc.

Comme le souligne TechCrunch, Chipolo n’a quoi qu’il en soit rien d’un poids mouche sur le marché des localisateurs. La marque en a déjà écoulé près de 4,5 millions, et profite d’une croissance annuelle estimée à 30%. Il s’agit donc d’une entreprise dont nous devrions continuer d’entendre parler à l’avenir.