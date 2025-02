Le chiffrement menacé par la loi : Apple, Google, Microsoft et d’autres montent au créneau en France

Alors que la proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic va bientôt être examinée à l’assemblée, un collectif regroupant de grands acteurs du web tire la sonnette d’alarme.

Source : Meta

« L’efficacité du chiffrement de bout en bout repose, par nature, sur le fait qu’aucune personne extérieure aux échanges doit disposer de la clef de déchiffrement ». En guise de mise en garde face aux velléités sécuritaires du gouvernement, l’Alliance Française des Industries du Numérique rappelle les bases de la cryptographie.

Comme le fait remarquer l’Informé, face à la menace que fait planer la proposition de loi narcotrafic sur le chiffrement des données, l’Afnum monte au créneau, avec des grands noms derrière elle, comme Google, Apple, Samsung, Microsoft et d’autres.

Un équilibre impossible

S’inquiétant de l’éventuelle porte dérobée que cette loi créerait sur tous les systèmes de discussion chiffrée, le collectif estime que « les modifications proposées par la PPL dépassent largement l’objectif de lutte contre le narcotrafic » et milite donc pour « la suppression de l’article 8 ter ».

En l’état, la proposition de loi approuvée par le sénat veut obliger Signal, Telegram, WhatsApp et les autres à fournir le contenu de certaines discussions sur ordre judiciaire, sous peine d’écoper d’une amende allant jusqu’à 2 % de leurs chiffres d’affaires mondiales. Or, comme de nombreux opposants le faisaient déjà remarquer, pour « assurer la conformité de leurs services, les industriels n’auront d’autre choix que de créer une faiblesse dans le chiffrement », pose l’Afnum.

Crédit : Frandroid

Or, il est impossible de créer une porte dérobée uniquement pour la police et la justice, rappelle le collectif. « Dans une situation où les communications ne seraient plus protégées par un chiffrement de bout en bout, des acteurs mal intentionnés pourraient en profiter pour récupérer des informations de personnalités du monde politique ou industriel ». Ajoutez à ça le fait que les criminels, eux, pourront continuer à utiliser des services chiffrés et vous obtenez une loi « affectant la cybersécurité des communications électroniques en France au détriment de l’intégrité et de la confidentialité des échanges légitimes ».

Signal et Google main dans la main

Histoire d’appuyer son argumentaire, l’Afnum rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité européen de la protection des données et la CNIL s’oppose à un tel allégement du chiffrement. « Les technologies de chiffrement contribuent de manière fondamentale au respect de la vie privée et de la confidentialité des communications, à la liberté d’expression, ainsi qu’à l’innovation et à la croissance de l’économie numérique », note le gendarme des données personnelles hexagonales.

Pour aller plus loin

Telegram vs Signal : quelle app choisir pour remplacer WhatsApp ?

Face à des menaces similaires au Royaume-Uni, Apple a préféré supprimer tout bonnement le chiffrement de ses services. Preuve que l’heure est grave, la position défendue par les géants de la tech est alignée avec celle de l’entreprise Signal, qui a toujours affirmé qu’elle quitterait un pays plutôt que de saper ses méthodes de chiffrement.

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.