Séisme sur l’iPhone : Apple accepte de retirer le chiffrement de bout en bout au Royaume-Uni

Après plusieurs semaines d’affrontement au Royaume-Uni, c’est un recul historique que marque Apple sur la question de la vie privée de ses utilisateurs.

Une décision du gouvernement du Royaume-Uni allait contraindre Apple à intégrer une backdoor, un accès privilégié aux données pour les autorités. Plutôt que d’y céder, Apple préfère retirer entièrement sa fonction de sécurité.

Apple a plus précisément annoncé la fin de la fonction « protection avancée des données » au Royaume-Uni. Cette fonction permet de créer une solution de chiffrement de bout en bout entre l’iPhone et le stockage sur iCloud.

Dans ce scénario, pas même Apple peut avoir accès aux données, puisque la clé de chiffrement est directement lié à votre iPhone personnel.

Résultat, au Royaume-Uni, la fonction ne sera plus proposée sur les appareils Apple. Par ailleurs, les utilisateurs qui l’utilisaient déjà seront contraints tôt ou tard de la désactiver.

Désormais, sans cette protection, Apple sera contrainte de fournir aux autorités les données stockées sur iCloud de ses utilisateurs. À l’image de ce qui avait pu être pratiqué aux États-Unis notamment, Apple ne pourra même pas prévenir ses utilisateurs lorsque les autorités demandent un accès.

On parle ici des données stockées sur iCloud. Pour le moment, les données bloquées sur un iPhone derrière FaceID, ou les données des services comme iMessages, pourront toujours bénéficier du chiffrement d’Apple.

Voici le communiqué d’Apple concernant cette décision, traduit à l’aide de Deepl et relu avant publication.

Apple ne peut plus proposer la protection avancée des données (ADP) aux nouveaux utilisateurs au Royaume-Uni et les utilisateurs britanniques actuels devront à terme désactiver cette fonction de sécurité. L’ADP protège les données iCloud par un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que les données ne peuvent être déchiffrées que par l’utilisateur qui en est propriétaire, et uniquement sur ses appareils de confiance. Nous sommes profondément déçus que les protections fournies par ADP ne soient pas disponibles pour nos clients au Royaume-Uni, compte tenu de l’augmentation constante des violations de données et des autres menaces pour la vie privée des clients. Il est plus urgent que jamais de renforcer la sécurité du stockage en nuage grâce au chiffrement de bout en bout. Apple s’engage à offrir à ses utilisateurs le plus haut niveau de sécurité pour leurs données personnelles et espère pouvoir le faire à l’avenir au Royaume-Uni. Comme nous l’avons déjà dit à maintes reprises, nous n’avons jamais construit de backdoor ou de clé « passe partout » pour l’un de nos produits ou services et nous ne le ferons jamais.