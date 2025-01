Le marché des smartphones en crise : les consommateurs se révoltent contre les prix

Qui aurait cru, il y a quelques années, que les smartphones d’entrée et de milieu de gamme deviendraient les stars du marché ? C’est pourtant ce que révèle la dernière étude Canalys sur l’année 2024, où la croissance a été tirée par les appareils à moins de 300 €.

Souvenez-vous : il n’y a pas si longtemps, le marché des smartphones était obsédé par les modèles premium et leurs innovations toujours plus spectaculaires.

En 2024, le vent a tourné. La dernière étude Canalys nous dévoile un paysage mobile qui a beaucoup changé, où les appareils à moins de 300 € sont devenus les véritables moteurs de la croissance.

Apple, roi fragile

Avec 23 % de parts de marché au dernier trimestre 2024, Apple reste le leader incontesté du secteur. Avec la sortie des nouveaux iPhone 15, Apple sort de ce trimestre avec un beau volume de ventes.

Mais cette couronne semble de plus en plus lourde à porter : le géant de Cupertino a perdu un point par rapport à 2023, malgré une stratégie agressive sur les marchés émergents d’Asie-Pacifique.

Un recul qui témoigne d’une tendance de fond : les consommateurs ne sont plus prêts à dépenser sans compter pour leur smartphone.

Les smartphones d’entrée et de milieu de gamme

C’est peut-être là que se trouve la plus grande surprise de 2024 : ce sont les smartphones d’entrée et de milieu de gamme qui ont porté le marché.

Cette tendance explique le succès remarquable de Xiaomi, seul constructeur du top 3 à afficher une croissance positive. Le secret ? Des appareils qui offrent un excellent rapport qualité-prix, combiné à une présence renforcée sur le marché chinois et une expansion internationale maîtrisée.

L’époque où la course à l’innovation justifiait des prix toujours plus élevés semble révolue. Place à un marché plus mature, où l’innovation doit se conjuguer avec l’accessibilité.

Le géant coréen, Samsung, illustre parfaitement les défis du marché actuel. Avec 16 % de parts de marché (contre 17 % en 2023), Samsung se trouve pris en étau entre Apple sur le segment premium et les constructeurs chinois sur le milieu de gamme. Une position inconfortable qui force le groupe à repenser sa stratégie produit.

L’un des enseignements méconnus de 2024 concerne la gestion des stocks. L’année dernière, les constructeurs qui ont su le mieux gérer leur production et leur distribution sont ceux qui ont surperformé.

Les analystes de Canalys se montrent prudents pour 2025, et pour cause. La croissance de 3 % enregistrée au dernier trimestre 2024 marque un net ralentissement, ce qui suggère que les principaux moteurs de croissance (notamment les marchés émergents) commencent à s’essouffler.

L’IA comme nouveau souffle

Face à ces défis, les constructeurs misent massivement sur l’intelligence artificielle. L’objectif ? Créer une nouvelle vague d’innovation capable de séduire les consommateurs, même sur les segments plus abordables.

Difficile pourtant de croire que l’intelligence artificielle sera le messie tant attendu par l’industrie. Si les constructeurs en font leur cheval de bataille marketing pour 2025, la réalité est plus nuancée.

Les premiers smartphones « boostés à l’IA » peinent à convaincre de leur réelle utilité au quotidien. Entre fonctionnalités gadgets et promesses démesurées, l’IA ressemble davantage à un argument marketing qu’à une véritable révolution.

D’autant que les consommateurs, échaudés par des années de surenchère technologique, se montrent de plus en plus sceptiques face aux innovations censées révolutionner leur quotidien.

Enfin, l’IA intégrée nativement rend plus facile son utilisation, mais on peut facilement télécharger des applications comme Perplexity, ChatGPT ou Google Gemini sur n’importe quel smartphone iOS et Android.