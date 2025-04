Shein risque une très grosse amende en France pour regarder de trop près vos données personnelles

Le géant chinois de la fast fashion est dans le viseur de la Cnil en raison de sa gestion un peu trop laxiste des données personnelles et du RGPD. Une amende record pourrait être prononcée.

Décidément, les temps sont durs pour Shein. Déjà concerné par un projet de loi en France et dans le viseur de Bruxelles, voilà que la plateforme est scrutée de très près par le gendarme des données personnelles hexagonales, la Cnil.

Comme le révèle l’Informé, le site d’ultra fast fashion ne respecterait pas les lois sur les données personnelles et pourrait écoper d’une amende salée en réponse.

Des dépôts de cookies sauvages ?

Contrairement à ce qu’exige le RGPD, Shein aurait la mauvaise habitude de placer des cookies sur la machine de l’utilisateur ou l’utilisatrice avant même que le bandeau de consentement n’apparaisse. Pire, même quand l’internaute refuserait le dépôt de cookies, Shein n’en tiendrait pas compte et déposerait quand même des fichiers sur l’appareil pour mieux conserver des informations sur le client ou la cliente en question.

Dans ces conditions, difficile pour qui que ce soit de protéger sa vie privée lors de la navigation sur le site, ce qui agacerait la Cnil, garante de la bonne conformité des plateformes avec le règlement général sur la protection des données.

Shein se défend pour éviter une grosse amende

Face à la gravité des abus, une amende de 150 millions d’euros pourrait être prononcée avec en plus une astreinte quotidienne de 100 000 euros par jour ou ces défaillances persistent. Si on est loin des amendes RGPD les plus salés (ces records appartiennent à Meta et Amazon), si l’amende venait à être confirmée telle quelle, ce serait la plus importante jamais prononcé par la Cnil.

Encore faut-il que le collège de la Cnil valide ou non les sanctions du rapporteur et sache vers qui se tourner. Comme l’explique l’Informé, le gestionnaire de Shein à son siège européen à Dublin et ne maintient qu’une présence réduite en France.

De son côté, Shein se défend, via son porte-parole en France, en expliquant entretenir « un échange actif avec la Cnil afin de garantir notre conformité et de répondre de manière rigoureuse à ses attentes ». L’avenir seul dira si cela est suffisant pour éviter à Shein de sortir le chéquier.